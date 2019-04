03 aprile 2019

Leggere ai bambini: un aiuto per crescere

Leggere ad alta voce: migliora la capacità di attenzione

L'evidenza scientifica dimostra che i primi anni di vita sono fondamentali per la salute e lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino, con effetti significativi per tutta la vita adulta Secondo l'Associazione Culturale Pediatri che ha dato vita al progetto Nati per Leggere, leggere ad alta voce ai bambini fin dalla più tenera età è una attività molto coinvolgente per entrambi che rafforza la relazione adulto-bambino.Tra le varie attività utili allo sviluppo del bambino, i pediatri indicano che la lettura insieme durante i primi tre anni di vita è la cosa più importante che i genitori possono fare per preparare il bambino alla scuola. Un bambino che riceve letture quotidiane acquisirà un vocabolario più ricco, avrà più immaginazione, si esprimerà meglio e sarà più curioso di leggere. Ciò gli consentirà una più facile comprensione dei testi scolastici e una minore fatica nello svolgimento dei compiti e dei temi, in tutte le materie.

Leggere ad alta voce è piacevole e crea l'abitudine all'ascolto, aumenta molto la capacità di attenzione, e accresce il desiderio di imparare a leggere. La vostra voce è magia per il bambino. L'elemento che più conta è lo stare insieme, condividere la lettura come un'attività semplice.

Tutto questo è dimostrato anche da ricerca presentata a San Francisco (Usa) nel corso del Pediatric academic society meeting 2017, un incontro che ogni anno riunisce pediatri e altri specialisti con l'obiettivo primario di promuovere la salute e il benessere dei bimbi.

Lo studio presentato da Carolyn Cates ha puntato lo sguardo sugli effetti del leggere libri a bambini ancora molto piccoli sulle loro capacità successive di leggere e scrivere. «Se i genitori cominciano a leggere ai loro figli già nelle prime fasi dell'infanzia i bambini ci guadagnano in termini di capacità di lettura e di ricchezza del vocabolario già prima di entrare in classe per il primo giorno della scuola elementare» spiega Cates, del dipartimento di pediatria alla New York school of medicine, che assieme ai colleghi ha coinvolto nella ricerca 250 bambini di età compresa tra 6 mesi e 4,5 anni.

Importanti i programmi di promozione della lettura

La ricerca ha in altre parole dimostrato che trascorrere tempo leggendo assieme ai piccoli ha un effetto positivo sulle loro capacità di parola e di lettura e inoltre ciò che i piccoli apprendono in questo modo dura nel tempo e resiste anche per diversi anni. «Quanto emerso dallo studio sottolinea l'importanza fondamentale dei programmi di promozione della lettura genitori-figli subito dopo la nascita» continua l'esperta facendo riferimento ai risultati della ricerca appena conclusa, che, essendo stati solo presentati a un congresso e non pubblicati su una rivista medico-scientifica, sono da considerarsi preliminari.

Fonte: Pediatric Academic Society Meeting 2017