Il favoloso mondo dell’essiccazione

17 giugno 2020

News

Sentiamo sempre più spesso parlare di essiccazione di cibi, utili in cucina e nella dispensa, ma esattamente cos'è l'essiccazione e come funziona? Cosa si può essiccare e quali sono i vantaggi nutrizionali di un alimento essiccato? In parole povere, perché dovremmo essiccare?

Che cos'è l'essiccazione

L'essiccamento (o essiccazione) è una pratica di conservazione alimentare che negli ultimi anni si è affinata in tutto il mondo. La sua storia si perde nella notte dei tempi e il primo metodo di essiccazione in assoluto è il sole. Gli antichi egizi erano maestri di questa tecnica e già intorno al 2800 a.C. essiccavano frutta fresca e in guscio come albicocche, fichi, mandorle.

Da un punto di vista fisico si tratta di un processo complesso, in cui occorre che l'acqua presente nell'alimento da essiccare evapori, ma non del tutto e per farlo è necessario che ci sia un calore latente che consenta l'evaporazione dell'acqua (un essiccatore). Condizione essenziale alla riuscita dell'essiccazione è che l'aria sia poco umida, perché meno umida sarà l'aria, maggiore sarà il suo potenziale di essiccamento.

Essiccatore: ecco a cosa serve

Il primo essiccatore industriale, utilizzato per essiccare frutta e verdure, risale alla fine del '700 e fu sviluppato in Francia, mentre dobbiamo aspettare il XX secolo per un suo sviluppo in scala. Il vantaggio di essiccare in casa è che l'essiccazione ad aria tiepida consente di mantenere intatte le componenti organolettiche e nutritive, senza dover aggiungere alcun additivo per facilitarne la conservazione.

Cosa si può essiccare e come

Tutti gli alimenti o quasi si possono essiccare. L'importante è la preparazione prima di procedere all'essiccazione. Libero sfogo dunque alla fantasia che vi consentirà di avere a disposizione snack salutari e alimenti secchi da poter declinare in cucina. Prediligete prodotti freschi, evitando quelli che già stazionano in frigorifero da un po'. Lavate l'alimento (es. frutto) e privatelo della buccia, che è la parte meno permeabile all'acqua.

Procedete a tagliare il frutto in fettine dello spessore di pochi millimetri. Una volta essiccato, si conserva perfettamente in contenitori a chiusura ermetica lontano da fonti di luce e calore.

L'essiccazione per noi di Wilden. herbals non è solo un esercizio di stile. È promuovere e incoraggiare uno stile di vita sano, capace di assecondare la stagionalità dei prodotti, senza rinunciare a gusto e nutrimento. In qualunque momento dell'anno.