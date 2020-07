01 luglio 2020

Wilden. herbals nasce dunque per celebrare il selvaggio e il sostenibile, elementi chiave del benessere personale, ma vuole anche promulgare uno stile di vita consapevole e per farlo inizia a sviluppare delle tisane dal nome Remedia.

Remedia – infusi bio per il benessere quotidiano

I Remedia sono composti da mix di erbe selvatiche capaci di garantire il giusto supporto a seconda del momento della giornata. Sono cinque in totale: Morning, Night, Boost, Digestive, Hangover e nascono dalla sinergia di ingredienti e fornitori di qualità e il giusto bilanciamento di erbe.

La Morning, una tisana con cannella e cacao energetica e tonificante al ritmo giusto, la Night, un rilassante mix a base di camomilla e malva, Boost un infuso bio dalle proprietà antiossidanti e immunostimolanti, Digestive una tisana corroborante a base di zenzero, perfetta per conciliare la digestione. Chiude il cerchio Hangover, un infuso con curcuma e cardamomo per le giornate no.

E se è vero che il cambiamento nasce da una presa di coscienza, il motore di Wilden. herbals è proprio la consapevolezza della qualità made in Italy. Erbe da agricoltura biologica, dunque, ma anche design che si declina in un packaging compostabile, filtri biodegradabili e una brand identity che traduce la cura e l'attenzione al dettaglio del progetto.

Chiude il cerchio una ricerca continua di relazioni - fondamentale il sourcing di produttori in linea con una filosofia naturale - che permettono a Wilden. herbals di farsi un'azienda ambasciatrice di sviluppo di filiera. Partendo dalle tisane, l'obiettivo è infatti quello di mettere a punto tutta una serie di prodotti che possano entrare nel mondo beverage o essere usati come ingredienti in cucina.

Wilden. herbals non è un'azienda nel senso canonico del termine. È un incubatore di idee che attingendo alla tradizione officinale e magica delle piante, ne riconosce le proprietà, sublimandole attraverso un consumo consapevole di una rivoluzione al naturale.