lontanemaunite. Una marcia per l'endometriosi

07 luglio 2020

News

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di contribuire alla diffusione dell'informazione su una malattia subdola e dalle conseguenze invalidanti, e che per arrivare a essere diagnosticata richiede, troppo spesso, anni di sofferenze e consulenze mediche continue proprio a causa della scarsa conoscenza, anche da parte dei ginecologi. Una diagnosi tempestiva è invece molto importante per impostare fin da subito una terapia, costruita a misura di ogni paziente.

L'endometriosi è una malattia cronica e invalidante, femminile, che colpisce una donna su dieci.

Durante il ciclo mestruale, è normale che parte del sangue mestruale refluisca. Questo viene però eliminato dalle cellule immunitarie.

Nelle donne che poi si ammalano di endometriosi, invece, durante le mestruazioni piccoli frammenti dell'endometrio, ossia della mucosa che riveste la cavità dell'utero, si sfaldano e invece di essere espulse con il flusso, possono risalire nelle tube di Falloppio, verso le ovaie e la cavità addominale. In questo modo hanno modo di diffondersi nelle zone pelviche, aderendo a organi come ovaie, utero, vescica, intestino, ureteri. Le aderenze sono poi soggette a reinfiammarsi in occasione di ogni ciclo.

Quando sospettare l'endometriosi? Il sintomo principale della malattia è il dolore. Nelle giovani ragazze, situazioni di dolori mestruali forti e invalidanti, dolore pelvico durante la defecazione, la minzione o i rapporti sessuali, oppure tra un ciclo e l'altro, dovrebbero essere indagati. Importantissimo è rivolgersi in un centro specializzato per la diagnosi e cura della malattia, in Italia ne esistono molti. Ma la malattia può essere anche asintomatica, e a volte viene diagnosticata nel momento in cui la gravidanza tarda ad arrivare.

L'endometriosi può compromettere la fertilità, per queste deve essere individuata e trattata. La terapia è rappresentata dai contraccettivi orali e dai progestinici. Per circa il 40% delle donne l'endometriosi è causa di infertilità ma attraverso diagnosi e trattamento tempestivi è possibile arrivare al concepimento spontaneo.

Stefania Cifani