12 agosto 2020

Tisane fredde fatte in casa: consigli, segreti e benefici

Le puoi sorseggiare al mattino o portarle con te in borraccia per una gita nella natura. Le tisane fredde fatte in casa sono il must dell'estate. Preparati a entrare in un mondo freschissimo con questo articolo firmato Wilden. herbals. Se pensi che il periodo delle tisane finisca con il solstizio d'estate, forse devi ricrederti. Due i modi principali per preparare una tisana rinfrescante: quella più comune prevede gli stessi step per una tisana calda, quindi acqua portata a ebollizione e filtro in infusione più una buona dose di pazienza per farla raffreddare. L'altro metodo è l'infusione a freddo e merita un approfondimento.

Tisane fredde fatte in casa: perché fanno così bene

Le tisane fredde fatte in casa sono un concentrato di salute: risultano super-dissetanti e hanno un gran potere corroborante, ancor più se sono preparate con un'infusione a freddo (o in inglese: cold brew). Se lasciamo erbe, spezie e frutta a filtrare in una brocca d'acqua in frigo per almeno 6-12 ore, otteniamo una bevanda con vantaggi indiscutibili rispetto all'estrazione e all'infusione a caldo. Ecco qualche esempio dei benefici:

conservazione e mantenimento di tutti i benefici salutari, delle le proprietà gustative e delle proprietà organolettiche di erbe, spezie e frutti;

importante apporto di minerali, vitamine, antiossidanti e sali minerali;

maggior gusto e maggior sentore di note più dolci, aromatiche e delicate grazie a un processo di filtraggio meno aggressivo

conservazione più lunga del prodotto e maggior refrigerio.

Tisane fredde fatte in casa: come prepararle a regola d’arte