16 ottobre 2020

News

Abbasso la pressione! Campagna nazionale di prevenzione dell’ipertensione in farmacia

Torna nelle farmacie italiane dal 17 al 24 ottobre la campagna nazionale di prevenzione "Abbasso la pressione!"

A partire da domani e per tutta la settimana, i cittadini potranno misurare gratuitamente la pressione, rilevare l'eventuale presenza di fibrillazione atriale, e compilare, con il supporto del farmacista, un questionario online, per valutare il grado di rischio di sviluppare patologie cardiovascolari. A conclusione della compilazione del questionario, il farmacista consegnerà al cittadino un promemoria che riporterà i valori della pressione rilevata e il grado di rischio cardiovascolare indicando, all'occorrenza, di rivolgersi al medico.

"Gli italiani molto spesso non conoscono il loro livello di pressione arteriosa, rischiando così di ammalarsi o di incorrere in improvvise conseguenze per la propria salute - spiega Claudio Ferri, past president della SIIA -; allo stesso tempo, chi prende una compressa per il controllo della pressione spesso non controlla che i livelli si siano normalizzati. Si rischia che la metà dei pazienti con pressione alta non sappia di averla e che un'altra metà prosegua la sua terapia in modo insufficiente Molti evitano di rivolgersi al proprio medico per questioni di pressione, trascurando questo importante aspetto della loro salute".

Abbasso la pressione! Screening gratuito in farmacia

Anche nelle campagne di screening la farmacia riveste un ruolo fondamentale per la sua capillare presenza sul territorio a stretto contatto con il cittadino. "Quest'anno il progetto coinvolge le farmacie a livello nazionale - commenta il vicepresidente di Federfarma, Alfredo Procaccini - e in sinergia con numerosi partner di rilievo per rilevare anche la fibrillazione atriale. In questo difficile momento di emergenza, è importante recarsi nelle farmacie, che garantiscono al cittadino un servizio facilmente accessibile sul territorio". Federfarma invita quindi ad entrare nelle farmacie che espongono la locandina di "Abbasso la Pressione!" e ad affidarsi al proprio farmacista che, in totale sicurezza, potrà informare sull'iniziativa e sull'importanza di tenere sotto controllo la pressione arteriosa, anche attraverso l'adozione di corretti stili di vita. L'iniziativa "Abbasso la pressione!" era stata promossa nel 2018 e aveva ottenuto ottimi risultati: quasi 50.000 persone si erano sottoposte in farmacia a screening gratuito della pressione e del livello di rischio di sviluppare patologie cardiovascolari, quasi 15.000 erano risultate ipertese senza saperlo, mentre oltre il 40% dei soggetti in cura per l'ipertensione aveva valori pressori al di sopra della norma, risultando quindi non controllato. Nel 2019 la campagna è stata svolta solo nelle farmacie rurali sussidiate aderenti a Sistema Farmacia Italia.

Ipertensione: il male invisibile

I numeri dell'ipertensione arteriosa nel nostro Paese destano preoccupazione: il disturbo riguarda in media il 37% della popolazione, che rischia di andare incontro a malattia cardiovascolare e, a volte, anche alla morte. Alla base di queste malattie c'è spesso una pressione alta (ipertensione) non controllata. Questo accade anche perché l'ipertensione è un "male invisibile", cioè non dà sintomi particolari, ma produce egualmente gravi danni. Le malattie cardiovascolari sono in gran parte prevenibili. Esse, infatti, sono causate da una serie di fattori, alcuni non modificabili, come l'età e la familiarità (cioè la presenza di familiari di primo grado che hanno avuto infarto o ictus in età non avanzata), altri invece modificabili, soprattutto se affrontati per tempo.

Prevenire l’ipertensione si può con un corretto stile di vita

Si può prevenire l'ipertensione e altre malattie come il diabete mellito, l'ipercolesterolemia e l'obesità adottando stili di vita sani (non fumare, bere alcol in modo moderato, mangiare regolarmente frutta e verdura, limitare molto l'uso del sale da cucina, fare attività fisica) e tenendo sotto controllo la pressione arteriosa.

Promossa da Federfarma, dalla Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa (SIIA) con Sistema Farmacia Italia, Promofarma, Sunifar, con il patrocinio di Cittadinanzattiva, con il supporto tecnico di Corman e Omron e organizzata con la collaborazione di Edra, l'iniziativa "Abbasso la pressione!" consentirà ai cittadini di controllare il proprio stato di salute e prevenire le malattie cardiovascolari.