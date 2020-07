Non chiamatela dieta: intervista a Rachele Aspesi e Lara Bellardita

06 luglio 2020

Chi lotta da una vita con i chili di troppo e chi cerca di istaurare abitudini alimentari corrette, potrebbe trovare una risposta ai suoi problemi nella conversazione della diretta Facebook avvenuta sulla pagina di Dica33 tra Mercedes Bradaschia , coordinatrice editoriale di Dica33, Rachele Aspesi, farmacista specializzata in Educazione Alimentare e blogger, e Lara Bellardita, , psicologa clinica della salute e psicoterapeuta: l'occasione è stata la presentazione del libro scritto dalle due ospiti, dal titolo, "Non chiamatela dieta - Salute ed energia con l'alimentazione funzionale" edizioni LSWR. Una guida che aiuta a comprendere quanto sia importante intraprendere un percorso di rieducazione alimentare.

Alimentarsi significa quindi adottare una dieta che sia in grado di soddisfare il più possibile i veri bisogni fisiologici dell'organismo, di energia e di nutrienti sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, ma anche, e non per ultimo, i bisogni umani di piacere e convivialità che il cibo sa donare.

Il termine dieta, come spiegato nel libro 'ha un significato etimologico completamente diverso da ciò a cui viene accostato al giorno d'oggi: dieta deriva dal greco diaita che significa "tenore o regime di vita" ed è, dunque, sinonimo di alimentazione corretta ed equilibrata, quella che ognuno di noi, in salute o per riconquistarla, dovrebbe assumere ogni giorno'.

Coinvolgere i bambini

Il vantaggio di educare anche i bambini ad una corretta alimentazione, si traduce in un benessere duraturo per tutti e in una salute nel lungo termine. Coinvolgerli si può e si deve, nelle piccole decisioni, lasciando a loro per esempio la scelta del formato di pasta, pensando invece noi adulti ad un condimento sano, ma anche nell'apprezzare nuovi sapori: la frutta fresca, il pane nero. «Un altro trucco è quello di coinvolgerli nella preparazione delle pietanze cibo: impastare, pesare, mescolare. Capire come è fatto un piatto li aiuta ad apprezzare di più il cibo» ha spiegato Rachele Aspesi «invece, meglio evitare di fare la spesa con i bambini, se possibile, perché più facilmente entreranno nel carrello cibi non sani, che inevitabilmente finiranno nella dispensa e poi nel piatto».

Per mettere in atto un regime alimentare nuovo che si basa su pilastri diversi dal cibo comprato senza attenzione al supermercato, si deve coinvolgere tutta la famiglia.

L’estate: un’occasione per cominciare il cambiamento

Ecco allora che l'estate non deve essere vista come un momento di stress per la prova costume, la stagione in cui rincorrere con una formula dimagrante veloce, la perdita di qualche chilo, ma approfittare della spinta a sentirsi meglio, per cominciare un nuovo percorso di alimentazione corretta. «Se in un certo momento c'è la motivazione, non serve cominciare domani, cominciare lunedì: se si sente l'impulso ad iniziare subito, si cominci con un pasto leggero, oppure con una passeggiata all'aperto, o una spesa ben fatta. Tenendo presente che l'estate è un buon momento per cominciare, non necessariamente per raggiungere in fretta un risultato» ha concluso Lara Bellardita.

Chiara Romeo

