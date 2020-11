23 novembre 2020

'Un futuro da grandi': una campagna per sensibilizzare sulla carenza di GHD

Quando manca il GHD

Centri specializzati per curare il deficit di GHD

Il progetto ‘Un futuro da Grandi’

Tags:

Fin dai primi giorni di vita i genitori sono attenti alla crescita dei propri bambini e con i bilanci di salute e le tabelle dei percentili è possibile verificare che la crescita prosegua correttamente. I segnali di una scarsa crescita a cui prestare attenzione sono: una statura troppo bassa rispetto ai coetanei, un ritardo della pubertà o nello sviluppo dei denti o ancora un aspetto del viso piuttosto immaturo. Infatti, questi sintomi potrebbero essere il campanello di allarme di un deficit dell'ormone della crescita.Per sensibilizzare su questa patologia nasce il progetto "Un futuro da grandi" con il patrocinio dell'Associazione Famiglie di soggetti con deficit dell'ormone della crescita e altre patologie rare.Il deficit di GHD può comparire per diversi motivi, anche se nella maggior parte dei casi la vera causa rimane sconosciuta. In generale, la carenza di GHD può essere determinata da: un malfunzionamento dell'ipotalamo, un'importante struttura del nostro cervello che regola a sua volta l'ipofisi; un malfunzionamento dell'ipofisi; un malfunzionamento di alcuni organi "bersaglio" del GHD, come il fegato.Esistono, infatti, almeno tre forme di deficit di GHD: se il deficit è presente sin dalla nascita, viene chiamato deficit congenito di GHD. Questo può comparire a seguito di alcune alterazioni che possono intaccare l'ipofisi o per via di alcune mutazioni nei geni; se, invece, compare in seguito ad altre condizioni come importanti traumi cranici, allora si parla di deficit acquisito di GHD; se la causa è sconosciuta, viene detto deficit idiopatico. Se il deficit da GHD a non viene adeguatamente trattato, i bambini possono sviluppare una bassa statura e altre complicanze come la riduzione dello sviluppo muscolare e osseo, alterazioni metaboliche come ipoglicemia o obesità, un aumentato rischio di malattie cardiovascolari in età adulta e disagi emotivi e psicologici dovuti alla bassa statura.«Domandarsi se i propri figli crescono normalmente è un aspetto di grande importanza per un genitore: è un quesito ricorrente che racchiude le ansie di tutti. Quando parliamo di crescita di un bambino non ci riferiamo solo all'aspetto fisico, ma anche a quello psicologico» spiega«Per questo l'Associazione ha deciso di riconoscere il suo patrocinio alla campagna "", perché crediamo nell'importanza di informare correttamente sui segnali a cui porre attenzione e di individuare precocemente eventuali disturbi della crescita per poter intervenire per tempo per il benessere futuro dei bambini e dei ragazzi».Di deficit dell'ormone della crescita soffre all'incirca un soggetto su 40mila: per questo risulta importante individuarlo ed effettuare dei controlli specifici, dopo una prima visita dal pediatra di base. Se necessario si dovranno quindi effettuare ulteriori accertamenti - che includono esami di diagnostica per immagini ed esami del sangue specifici - in un centro di Endocrinologia Pediatrica dove poter iniziare, nell'eventualità, anche un percorso di cura. Una diagnosi precoce è infatti fondamentale per cominciare quanto prima un trattamento adeguato che si basa sulla somministrazione di ormone della crescita esogeno tramite iniezioni sottocutanee.L'ormone della crescita esogeno è del tutto identico a quello naturale tramite iniezioni sottocutanee. La durata della terapia dipende dalla gravità del deficit e viene concordata e monitorata dal centro di Endocrinologia Pediatrica di riferimento. L'obiettivo delle cure è quello di aumentare la statura e garantire un corretto sviluppo della massa muscolare, scheletrica e cardiaca e, al contempo, ridurre o evitare l'impatto psicologico ed emotivo negativo su bambini e adolescenti.Nasce per questo " Un Futuro da Grandi ", il progetto ideato da Merck, con il patrocinio di A.Fa.D.O.C. (Associazione Famiglie di soggetti con deficit dell'ormone della crescita e altre patologie rare) con l'obiettivo di informare i genitori e di supportarli nel riconoscere e nel monitorare i parametri di crescita dei propri figli in età evolutiva. Sul sito si possono trovare tante informazioni sul deficit dell'ormone della crescita, ma anche le indicazioni sul centro di Endocrinologia Pediatrica più vicino alla propria zona di residenza per una prima visita di controllo. Un messaggio di prevenzione sarà lanciato anche sui social, grazie al supporto di noti influencer che in questi giorni, con l'hashtag, inviteranno i genitori a porre attenzione ai segnali di crescita dei propri figli e a condividere i messaggi della campagna.