21 dicembre 2020

#Insieme!

L'esperto risponde, chi sono i medici di Dica33: dott. Edoardo Gentile

Tags:

In questi mesi di pandemia il sito Dica33 è sempre stato vicino ai lettori e, oltre a distinguersi per gli articoli di alto spessore scientifico scritti da giornalisti del settore, ha fornito un servizio importante come " l'Esperto risponde " ai lettori che desideravano porre domande sui problemi di salute.Sappiamo, infatti, che durante il lockdown gli ambulatori medici erano chiusi per motivi di sicurezza e per questo era molto difficile poter comunicare con gli specialisti.Desideriamo perciò ringraziare i generosi medici italiani che in modo completamente gratuito hanno fornito centinaia di risposte alle numerose domande pervenute , presentandoli ai lettori per conoscerli meglio e sapere come hanno affrontato i mesi di pandemia.Oggi incontriamo il dottor Edoardo Gentile Edoardo Gentile è medico ospedaliero a Torino ed è specializzato in neurologia. Ha aiutato con le sue risposte sul nostro sito 459 persone fino a oggi.In linea di massima sono riuscito a seguire i pazienti che avevo in carico, soprattutto attraverso telefonate periodiche e, talora, tramite email; si parla tanto di attivare i sistemi di telemedicina che spero vengano resi attivi al più presto perché possono essere molto utili anche al di fuori di un periodo pandemico.Non penso ci siano particolari consigli da dare, nel senso che, alla fine, il rapporto medico-paziente è basato sulla fiducia reciproca e, da parte del medico, sulla comprensione della condizione di malattia del paziente; elementi, questi, che sono sempre indispensabili e non vengono certo cambiati dalla presenza o meno di una pandemia.