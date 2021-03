05 marzo 2021

Vaccini e anticorpi monoclonali: nuove strategie di cura. Web conference con Beatrice Lorenzin

Prospettive di prevenzione e cura del Covid-19

Le prospettive di prevenzione e di cura del Covid-19 sono al centro della web live conference "", organizzata dal Centro Studi Americani in collaborazione con Edra S.p.A. per fare il punto sullo stato attuale della lotta al virus e sulle nuove armi che la scienza potrà offrire nei prossimi mesi per combattere la pandemia. Dopo i saluti di, direttore Centro Studi Americani e di, Chief Business & Content Officer Edra, sono intervenuti alla web conference, coordinata dall'on., deputata e coordinatrice Health&Science Bridge:, Immunologo, Università Federico II di Napoli,, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Washington D.C.,, Genetista e Professore di genetica medica presso l'Università Tor Vergata di Roma e l'Università del Nevada negli Stati Uniti.