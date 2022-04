07 aprile 2022

Gestire la rabbia. I consigli di Lara Bellardita psicoterapeuta

Ci arrabbiamo quando c'è un ostacolo rispetto a quello che vogliamo ottenere o raggiungere. È un'emozione universale e fa parte del nostro bagaglio emotivo più antico. Come le altre emozioni la rabbia ha un valore per la sopravvivenza. Era un meccanismo che consentiva agli animali di difendersi e di difendere il branco.

Ci arrabbiamo quando le aspettative non sono soddisfatte, quando gli ostacoli sono posti da altri e ancor di più se posti intenzionalmente. La rabbia è legata anche al sentire un senso di ingiustizia o quando c'è una invasione dell'altro nel nostro spazio. Lo si vede come una minaccia. Manifestare la rabbia è un messaggio che dice all'altro di non entrare nel mio territorio.

Rabbia e conseguenze sulla salute

C’è una rabbia positiva?

La rabbia se gestita bene e con comportamenti costruttivi serve a delimitare quali sono i confini che vanno rispettati nella relazione.

Come ci calmiamo?

Con un bel respiro profondo. Il respiro è un messaggio che il corpo lancia al cervello per abbassare i toni. L'attività fisica è un alleato per la gestione di tutte le emozioni. Si ritrova l'equilibrio psico-fisico.

È importante anche imparare a evitare nella comunicazione con l'altro di peggiorare la situazione. Cioè evitare di generalizzare passando da "Hai fatto una cosa che mi ha ferito" a "Hai fatto sempre così".

E poi imparare a guardare le cose con distacco e con un pizzico di umorismo.

