15 gennaio 2022

Aggiornamenti e focus, #appuntidisalute, Video

Covid-19, Corbellini: l'informazione scientifica vince sul virus

Relazione tra sviluppo del metodo scientifico e libertà

Per incoraggiare comportamenti corretti in una fase in cui l'emergenza è entrata nelle nostre vite, «si deve evitare da una parte che la gente si assuefaccia e non si tuteli più e dall'altra che reagisca in modo eccessivo al pericolo». Due anni fa, prima della pandemia, un altro libro di Corbellini, "Nel paese della pseudoscienza", fotografava un fenomeno che minaccia la nostra società e mette alla prova le basi cognitive del tessuto politico della democrazia. «Sono un po' meno pessimista» dice Corbellini. «È vero però, come sostenevo allora, che per portare la gente a comportamenti efficaci la fiducia nelle istituzioni e nei medici conta più dei social. La poco utilizzata comunicazione tra medico e paziente potrebbe e può recuperare gli esitanti verso i vaccini. Che in questi tempi si sia riusciti ad arrivare ad un 90% di copertura, significa che i no-vax sono una minoranza cui però i mezzi d'informazione danno più spazio, colpevolmente. Pagando le tasse, dovremmo aspettarci che l'informazione fosse più rispettosa dei comportamenti che tutti adottiamo. Poco si può fare per convincere i pochi che davvero credono alla pseudoscienza: o sono ignoranti o hanno investimenti ideologici alle spalle. L'incertezza dei veri esitanti invece si combatte, ma non tanto con la razionalità, o spiegando come il vaccino tenga lontani dalle terapie intensive, bensì parlando, dedicando del tempo, trasmettendo la fiducia necessaria per recarsi alla seduta vaccinale».



Il garante della comunicazione Agcom nel Report "Comunicazione e social media" individua politica e salute come le due categorie dove c'è più disinformazione. Colpa dei social? «I social sono uno strumento molto utile per chi sa cosa vuole e quali informazioni trovare, ma per chi va con l'idea di vedersi confermare le proprie idee, con un intento socialmente "negativo", sono pericolosi, e chi fa disinformazione si precipita su queste "bolle" creando confusione. Penso occorra lavorare sulle scuole. Se vogliamo che le nostre risorse cognitive siano bene usate dai nostri ragazzi, dobbiamo dare loro strumenti per affrontare l'incertezza dell'informazione e saper distinguere una notizia credibile da un "fake". Il gruppo Cochrane sta facendo attività in giro per il mondo, in particolare in Uganda, insegnando in sostanza come si fa a prendere decisioni in condizioni d'incertezza. Con risultati incoraggianti». È però anche vero che il giovane guarda con disincanto al mondo degli adulti (spesso "irrecuperabili" nelle loro idee): «Con i più giovani riesco a parlare bene di temi attualità, ci capiamo, ma l'impressione è talora di avere di fronte interlocutori che danno un po' per scontate nozioni che invece in me accendevano lo spirito della ricerca».



Fonte: Sanità33

Tags: