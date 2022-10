10 ottobre 2022

Obesità: l’importanza della prevenzione nelle donne

Prevenire l’obesità con la corretta alimentazione e attività fisica

I risultati? In 4 dei 5 studi sulla consulenza le partecipanti hanno ottenuto benefici significativi in termini di controllo del peso, cosa che non si è verificata nei due studi sull'esercizio fisico. «Questi risultati aprono la strada a ulteriori ricerche per identificare interventi comportamentali ottimali efficaci, fattibili e sostenibili nella mezza età femminile» conclude Chelmow.

fonte: Doctor33

