10 ottobre 2022

Interviste, Speciale Mieloma multiplo

Mieloma multiplo: gestione degli eventi avversi oculari. Intervista all’oftalmologa Erika Bonacci

I dati della sperimentazione di belantamab dimostrano una buona efficacia, una buona qualità di vita e una tossicità contenuta, ma presenta una tossicità a livello oculare., dando origine ad una cheratopatia. Pur portando raramente a un'interruzione del trattamento con il farmaco, ed essendo gestibile nella maggior parte dei casi, richiede un'accurata gestione da parte dell'ematologo in collaborazione con l'oftalmologo. Dica33 ha chiesto a Erika Bonacci, Fellow of European Board of Ophthalmology (FEBO) e Ricercatrice Universitaria presso la Clinica Oculistica dell'Università di Verona, di spiegare quali sono le manifestazioni cliniche di questo effetto indesiderato e come è possibile gestirlo.

Come si presenta l’effetto oculare del belantamab?

Come viene trattato questo effetto oculare?

Il farmaco deve essere sospeso, in caso di insorgenza di cheratopatia?

