28 novembre 2022

La pillola va giù? Te lo dice il computer

Premesse della ricerca e simulazione al computer





Diversi fattori, ben noti, hanno un impatto sulla capacità delle pillole di disperdere i principi attivi, come il contenuto dello stomaco, quindi aver fatto una colazione abbondante, piuttosto che il mix di liquidi ingeriti tra succhi di frutta, latte e caffè, e il movimento delle pareti dell'organo. Anche la postura, però, ha un ruolo importante e per indagare questo aspetto, Mittal e colleghi hanno testato Duke simulando diverse posizioni: in piedi, stesi sul fianco destro o su quello sinistro o stesi di schiena, mantenendo tutti gli altri parametri uguali. I ricercatori hanno evidenziato, così, che la postura ha la capacità di modificare la velocità di dispersione di una pillola nello stomaco; e mentre la posizione più efficace è quella stesa sul fianco destro, stare stesi sul lato sinistro è la posizione meno favorevole, che ritarda il passaggio della pillola all'antro dello stomaco, la parte terminale dell'organo che si chiude con il piloro, la valvola tra stomaco e duodeno.





La posizione stesa sul fianco sinistro, infatti, potrebbe determinare la presenza di tracce del farmaco non ben dissolto all'ingresso del piccolo intestino, come verificato dal team americano. L'ipotesi avanzata ha senso, anche considerando la forma dello stomaco che curva proprio da sinistra verso destra nell'organismo, per cui, per gravità, la posizione determina un cambiamento rispetto a dove finisce la pillola.

Dagli anziani a chi soffre di gastroparesi: chi può beneficiare

Sabina Mastrangelo

fonte: Farmacista33

