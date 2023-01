16 gennaio 2023

Blue Monday: i consigli per viverlo serenamente

Il Blue Monday è stato individuato da Cliff Arnall, psicologo dell'Università di Cardiff, attraverso una formula - che non tutta la comunità scientifica considera rigorosa - dove le variabili sono le condizioni metereologiche, le spese fatte per le feste natalizie, i giorni passati dal Natale e quelli trascorsi dall'abbandono dei buoni propositi; in breve si è trasformato in un appuntamento fisso nel mondo anglosassone.

Questo perché in effetti, è sentita e diffusa una sorta di malinconia e tristezza dovuta a diversi fattori: inizia l'anno, si rientra in ufficio e le vacanze di Natale sono oramai un ricordo; i pensieri riguardanti il triste ritorno alla routine affiorano e si fanno via via sempre più intensi in questo periodo. Il lavoro arretrato si ripresenta, magari ancora più amplificato, e si presenta un senso di angoscia. Si deve poi ritornare alle abitudini pre-ferie: in vacanza si è assaporato la libertà di fare cose per se stessi e per la famiglia, e ora si teme di tornare nel vortice dei soliti comportamenti. Spesso il periodo delle festività rappresenta una momentanea fuga da una vita troppo stressante o piena di preoccupazioni e il ritorno alla realtà si fa sentire con umore depresso, ansia, senso di vuoto interiore. Inoltre, l'inizio di un nuovo anno coincide spesso con un bilancio dell'anno che si è appena concluso: ci si interroga sui traguardi raggiunti, sui valori della propria vita e sulla qualità dei propri affetti. Bilancio che se non si chiudono in positivo possono scatenare malumore, delusione e tristezza.





Ecco allora alcuni consigli degli esperti per superare il Blue Monday al meglio:

Iniziare la giornata lentamente e in modo rilassato, per quanto possibile, evitando di fare tutto di corsa la mattina appena svegli. Per esempio, concedersi il tempo per una buona colazione, una doccia rigenerante o un'occhiata al giornale. Accorgimenti che danno la sensazione di avere un po' di tempo per sé stessi e aiutano a contrastare lo stress. Non rimuginare sulla fatica del rientro e sulla negatività: rimuginare stimola tristezza e insoddisfazione. Concedersi dei momenti conviviali: una chiacchierata con un collega, un pranzo con un amico oppure un caffè con un'altra mamma fuori da scuola, prima di correre al lavoro. Sono momenti fondamentali per gestire meglio la giornata, aiutando ad aumentare il buonumore e a sentirsi meno soli e incompresi; Respirare, perché in presenza di un sentimento di tristezza è utile porre attenzione alla respirazione: il modo di respirare è strettamente connesso allo stato emotivo. Respiri lunghi e profondi migliorano la lucidità mentale, calmano l'ansia e donano una sensazione di immediato benessere. Attenzione invece se la respirazione è affannosa e affaticata, perché genera ansia e fa perdere in lucidità. È una buona abitudine prendersi del tempo per fare qualche semplice esercizio di respirazione oppure, in un momento di particolare stress o nervosismo, pensare a come si sta respirando e, se necessario, riportare la respirazione ad un ritmo più regolare. Vivere il weekend come una vacanza: l'ideale sarebbe introdurre dei brevi momenti di relax durante la giornata, ma se si arriva affannati al weekend, utilizzare almeno il sabato e domenica per organizzare qualcosa che faccia bene allo spirito: ritrovare il gusto di stare con gli amici, la famiglia, i figli; o dedicarsi a piccole cose, come fare quattro passi, un bagno caldo, vedere un film divertente o leggere qualche pagina di un libro che appassiona. L'importante è cercare di mantenere qualche abitudine piacevole che ci aiuti a staccare dai sentimenti negativi".

Ricordiamo, infine, che la tristezza del Blue Monday si ripresenta, in forma leggera, ogni lunedì: un processo che il nostro cervello vive ogni domenica sera quando deve elaborare la delusione per la fine del week end e la necessità di iniziare la settimana.

Chiara Romeo

