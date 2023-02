L'obesità e declino cognitivo sono correlati?

16 febbraio 2023

«Tuttavia, fino a oggi nessuno studio aveva portato avanti un confronto diretto tra i modelli di atrofia cerebrale nella malattia di Alzheimer e nell' obesità » prosegue l'esperto. I ricercatori hanno quindi confrontato i modelli di atrofia cerebrale e l'accumulo delle proteine beta amiloide e tau nell'obesità e nella malattia di Alzheimer utilizzando un campione di oltre 1.300 individui suddivisi in quattro gruppi, ovvero pazienti con malattia di Alzheimer, controlli sani, individui obesi altrimenti sani e individui magri. Nell'analisi, i pazienti per età e sesso e per ognuno dei gruppi sono state create mappe dello spessore corticale confrontate tra di loro utilizzando analisi di correlazione e test basati sulla permutazione.