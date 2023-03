Fake and cake: mangiare cibi senza glutine è più salutare e fa dimagrire?

26 marzo 2023

Aggiornamenti e focus

Tuttavia negli ultimi anni si sta sviluppando una certa tendenza a seguire un regime dietetico gluten-free anche tra i soggetti che non soffrono di celiachia, nell'illusione di trarre qualche forma di beneficio per la salute e di ottenere più facilmente una riduzione del peso corporeo. Queste convinzioni sono assolutamente fallaci, per tutta una serie di motivi. Innanzitutto, l'abolizione dei cereali contenenti glutine dal proprio regime dietetico determina delle importanti carenze nutrizionali (in primis di carboidrati complessi, ma anche di proteine, vitamine, sali minerali, fibre ecc.).





Inoltre, bisogna considerare che i prodotti gluten-free presentano caratteristiche nutrizionali nettamente differenti rispetto alle loro controparti contenenti il glutine. Infatti, questi prodotti sono generalmente molto più ricchi in lipidi e hanno un più elevato indice glicemico (parametro che indica la capacità dei carboidrati contenuti negli alimenti di innalzare la glicemia).





Questo vuol dire che l'assunzione smodata e immotivata di questo tipo di alimenti può condurre a disturbi endocrino-metabolici quali sovrappeso/obesità, insulino-resistenza, diabete mellito di tipo 2 e disturbi del metabolismo lipidico. Ragion per cui, in assenza di una diagnosi clinico-laboratoristica di celiachia effettuata da personale medico qualificato, è assolutamente sconsigliato il consumo di prodotti privi di glutine. Attenersi a questo particolare regime dietetico senza una base fisiopatologica sottostante non solo è inutile, ma può anche portare a serie ripercussioni per la salute dell'organismo.

È molto diffusa la convinzione che mangiare cibi senza glutine faccia dimagrire. In realtà non è così. La dieta priva di glutine (definita anche gluten-free) è indicata solo ed esclusivamente per gli individui che soffrono di celiachia . Al fine di evitare le complicanze sistemiche legate a questa patologia, sono stati ideati numerosi prodotti privi di questo complesso proteico.