Mal di schiena, la depressione è un fattore scatenante

Nel primo lavoro, i ricercatori hanno intervistato più di 2.000 adulti negli Stati Uniti per un periodo di nove anni. Gli autori hanno notato che, oltre ai fattori di rischio noti per il mal di schiena, tra cui fumo, obesità e fattori ergonomici occupazionali, esiste un'associazione bidirezionale di questo problema con la depressione.

Gli esperti hanno visto che tutti e quattro i tipi di patologie croniche hanno aumentato significativamente le probabilità di prevalenza del dolore alla schiena , in particolare le patologie cardiovascolari del 58%, l'ipertensione del 40%, il diabete del 25% e l'obesità del 34%. Per tutte le patologie croniche, il consumo di tabacco (45-50%), l'essere attivi in maniera insufficiente (17-20%), i problemi di sonno (180-184%), il deterioramento cognitivo (90-100%), e i disturbi di salute mentale (68-80%) hanno aumentato significativamente le probabilità di prevalenza di dolore alla schiena.«I prossimi passi di questa ricerca puntano a capire perché esistono queste associazioni, se esse hanno cause comuni su cui possiamo intervenire, e l'efficacia di eventuali interventi. Intanto, il mio consiglio alle persone è quello di muoversi di più ed evitare la sedentarietà» conclude Hurwitz.