Endometriosi e cadmio: c’è un legame?

07 settembre 2023

Aggiornamenti e focus

Tags:





Sebbene questo non sia il primo lavoro a esplorare un potenziale legame tra cadmio ed endometriosi, si tratta della ricerca più ampia che abbia esaminato il cadmio misurato nelle urine, che riflette l'esposizione a lungo termine per un periodo che va da 10 a 30 anni. «Nonostante l'impatto negativo dell'endometriosi sulla qualità della vita, questa patologia è stata poco studiata. Osservando i fattori di rischio ambientale come il cadmio metallico, ci stiamo avvicinando alla comprensione dei fattori di rischio che la caratterizzano» afferma Kristen Upson, della Michigan State University (Stati Uniti), autrice senior dello studio. Il cadmio è un metallo tossico e un "metalloestrogeno", ovvero può agire come l'ormone estrogeno, che è uno degli elementi alla base della patogenesi dell'endometriosi.





National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), uno studio nazionale rappresentativo della popolazione degli Stati Uniti tra il 1999 e il 2006. Negli Stati Uniti, le persone sono comunemente esposte al cadmio respirando fumo di sigaretta e mangiando cibi contaminati come spinaci e lattuga. Per approfondire l'argomento, i ricercatori hanno analizzato i dati del, uno studio nazionale rappresentativo della popolazione degli Stati Uniti tra il 1999 e il 2006.





Tra gli oltre 41.000 partecipanti al sondaggio, gli esperti hanno limitato la loro popolazione di studio alle persone di età compresa tra 20 e 54 anni con informazioni sulla diagnosi di endometriosi. Hanno quindi analizzato i dati, dividendo i livelli di cadmio in quattro quartili, dall'esposizione più bassa a quella più elevata.











Ebbene, gli autori hanno scoperto che le donne nel secondo e terzo quartile avevano il doppio delle probabilità di ricevere una diagnosi di endometriosi rispetto a quelle nel primo quartile. Inoltre, i dati suggerivano anche un aumento del 60% della prevalenza di endometriosi sulla base delle concentrazioni di cadmio urinario nel quarto quartile. I ricercatori, tuttavia, ricordano che saranno necessari ulteriori studi per confermare le loro scoperte. fonte: Doctor33



Le donne con una storia di endometriosi hanno concentrazioni più elevate di cadmio nelle urine rispetto a quelle che non presentano la malattia, secondo uno studio pubblicato su