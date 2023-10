Aderenza alla terapia: scarsa nei giovani con diabete

31 ottobre 2023

«Data l'elevata prevalenza di questi disturbi è importante comprendere l'aderenza ai farmaci antipertensivi e ipolipemizzanti, in quanto tali terapie possono ridurre gli eventi cardiovascolari a esordio precoce e contribuire a prevenire la progressione verso la malattia renale allo stadio terminale» scrivono gli autori, che hanno misurato l'aderenza ai farmaci con 3 conteggi mensili senza preavviso delle pillole in 2 punti temporali a 1 anno di distanza.





L'analisi, nota come iCount, ha incluso 243 partecipanti allo studio TODAY, Treatment Options for Type 2 Diabetes in Adolescents and Youth, che presentavano ipertensione, neuropatia o dislipidemia. Mentre TODAY si stava concludendo, tra il 2017 e il 2019, i ricercatori hanno effettuato telefonate senza preavviso ai partecipanti per verificare l'aderenza alla terapia. E confrontando le compresse assunte con quelle prescritte, gli autori hanno calcolato l'aderenza di ciascun partecipante, alla terapia, scoprendo una bassa aderenza nell'80% dei partecipanti con ipertensione o nefropatia.





I soggetti con bassa aderenza, rispetto a quelli con aderenza alta erano più giovani e avevano un livello di emoglobina glicata più alto. «Un punto di forza di iCount è che l'aderenza non è autosegnalata, ma valutata con conteggi non annunciati» sottolinea Trief. E conclude: «Per migliorare l'aderenza alla terapia allo scopo di prevenire eventi vascolari precoci, servono approcci che affrontino le preoccupazioni relative ai farmaci, tra cui la scarsa efficacia e la potenziale teratogenicità. Sarebbe opportuno, quindi, che i medici si ritagliassero del tempo per ascoltare le loro preoccupazioni sui farmaci prescritti, piuttosto che limitarsi a scrivere solo ricette».

