02 novembre 2023

Aggiornamenti e focus

Tumore al fegato: diagnosi

Campagna di sensibilizzazione: Abbi fegato. Contro il tumore scegli di sapere

Chi si trova più a rischio di sviluppare un carcinoma epatocellulare?

In occasione del mese della consapevolezza del cancro al fegato (Liver Cancer Awareness Month - L.C.A.M.), parte "Abbi fegato. Contro il tumore scegli di sapere" campagna di sensibilizzazione realizzata con il contributo non condizionato di Fujifilm Italia. L'iniziativa è volta a diffondere informazioni sul carcinoma epatocellulare (HCC) e su quali sono i fattori di rischio e gli stili di vita più corretti da seguire.Sono circa 12.000 le nuove diagnosi di tumore al fegato stimate nel 2022 in Italia secondo i dati AIOM-AIRTUM (1). Stiamo parlando di una patologia in aumento: a livello globale si stima un aumento del 55% di diagnosi e decessi entro il 2040 (2). Il principale tumore maligno del fegato è il carcinoma epatocellulare o epatocarcinoma, che si sviluppa quando le cellule del fegato cominciano a riprodursi in maniera incontrollata. Un processo che avviene silenziosamente, senza sintomi e che rende quindi difficile rilevarlo finché non raggiunge dimensioni importanti.Per sensibilizzare la popolazione sui tumori al fegato è nata la campagna " Abbi fegato. Contro il tumore scegli di sapere ", con lo scopo di informare e sensibilizzare la popolazione, ricordando che la conoscenza e il tempo possono essere due alleati fondamentali nella lotta a questo tipo di tumore.

In Asia i soggetti più a rischio sono coloro che hanno avuto l'epatite B o C, nei paesi occidentali (e particolarmente in quelli affacciati sul Mediterraneo) è più a rischio chi abusa di alcool, soffre di cirrosi, e ha problemi metabolici. Si consideri che chi ha una epatopatia cronica presenta tra il 70 e il 95% di probabilità di vedere insorgere un carcinoma epatocellulare, ma in occidente il 90% dei casi di carcinoma epatocellulare si rilevano proprio su fegati cirrotici (3). Questi dati sono la dimostrazione che è innanzitutto necessario seguire comportamenti e stili di vita più allineati con la salute del proprio fegato, dal completamento delle vaccinazioni a un uso moderato di alcool non superiore ai 160 ml al giorno (circa due bicchieri di vino).





Stile di vita e prevenzione

Una volta modificato il proprio stile di vita, chi è più a rischio può scegliere di effettuare controlli per identificare precocemente l'insorgenza del carcinoma epatocellulare. Grazie al progresso scientifico stanno emergendo nuove frontiere nel campo della diagnostica. In particolare, lo studio di biomarcatori di ultima generazione e altamente specifici del carcinoma epatocellulare si sta concentrando sulla possibilità di identificare la presenza di un tumore anche nelle sue fasi di sviluppo preliminare, quando le sue dimensioni sono ancora ridotte e potrebbe non venire identificato con i metodi di indagine tradizionale, come ad esempio l'ecografia. "La prevenzione è lo strumento più importante che abbiamo." spiega Davide Campari, General Manager Healthcare di Fujifilm Italia. "Il nostro impegno come Fujifilm Italia va oltre le nostre soluzioni e tecnologie e abbraccia anche campagne di sensibilizzazione. Con questa iniziativa in cui crediamo molto, ci poniamo a fianco dei pazienti, supportando prevenzione e diagnosi precoce, con l'auspicio di alzare l'attenzione su un nemico, come il carcinoma epatocellulare, particolarmente insidioso e difficile da diagnosticare".

