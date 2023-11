Dieta e microbioma per limitare il disturbo da stress post-traumatico

08 novembre 2023

Esiste una relazione tra il microbioma intestinale e il cervello. Alcuni fattori, come la dieta, infatti, sono associati ai sintomi del disturbo da stress post-traumatico e microbioma. Uno studio pubblicato su, infatti, ha concluso che chi aderisce a una dieta mediterranea mostra una diminuzione dei sintomi del disturbo da stress post-traumatico (PTSD).

«Esiste una relazione molto intrigante tra il microbioma intestinale umano e il cervello. Abbiamo osservato che alcuni fattori, come la dieta, sono associati ai sintomi del disturbo da stress post-traumatico. Anche se serviranno ulteriori ricerche, siamo sempre più vicini a poter fornire raccomandazioni dietetiche per la prevenzione o il miglioramento di tale disturbo» afferma Yang-Yu Liu, del Brigham and Women's Hospital di Boston (USA) primo nome dello studio.





La ricerca

I ricercatori hanno raccolto dati da 191 partecipanti a sottostudi del Nurses' Health Study-II, che sono stati assegnati a tre gruppi: probabile PTSD, esposizione a trauma ma senza PTSD, e nessuna esposizione a trauma. Da tutti i partecipanti sono state raccolte due serie di quattro campioni di feci, una all'inizio dello studio e un'altra sei mesi dopo, per fornire informazioni sul DNA microbico e per confermare che il microbioma intestinale del partecipante fosse stabile per sei mesi. Gli esperti hanno valutato le associazioni tra la struttura complessiva del microbioma e i fattori dell'ospite, tra cui sintomi di PTSD, età, indice di massa corporea (IMC) e informazioni sulla dieta. Successivamente, hanno esaminato la relazione tra le informazioni dietetiche disponibili e i sintomi PTSD, osservando che i partecipanti che seguivano una dieta mediterranea mostravano meno sintomi. In particolare, hanno osservato che il consumo di carni rosse e lavorate era associato positivamente ai sintomi di PTSD, mentre il consumo di alimenti a base vegetale era associato negativamente agli stessi.





I risultati

Infine, i ricercatori hanno esaminato il collegamento tra i sintomi PTSD e le firme del microbioma intestinale, per identificare presunte specie protettive e hanno identificato Eubacterium eligens come la principale tra queste. E. eligens è risultato associato positivamente con i componenti della dieta mediterranea e negativamente con la carne rossa/lavorata.