Premio a #afiancodelcoraggio, proclamati i vincitori della sesta edizione

24 novembre 2023

Aggiornamenti e focus

Tags:

È "Soldatini" di Luca Locatelli la storia vincitrice della sesta edizione di #afiancodelcoraggio, il Premio letterario promosso da Roche Italia, che vede Edra come partner, per dare voce ai racconti di malattia oncologica delle donne attraverso la lente narrativa dei caregiver uomini.

Alla presenza della Giuria, presieduta da Gianni Letta, è stato presentato in anteprima il cortometraggio che sarà diffuso prossimamente attraverso i circuiti e i canali dei partner dell'iniziativa.

«Il lavoro della Giuria, che ho l'onore di presiedere sin dalla prima edizione, è stato anche quest'anno molto intenso perché le storie che abbiamo ricevuto evidenziano esperienze a volte molto diverse per vissuto personale del percorso di malattia e di cura - afferma Gianni Letta, Presidente della Giuria - il Premio #afiancodelcoraggio ci offre un punto di vista inedito che porta in primo piano elementi a volte invisibili di chi vive una malattia e di chi sta loro accanto».

«Il premio #alfiancodelcoraggio è un'iniziativa di grande valore sociale che tiene alta l'attenzione su un tema molto importante che tocca la vita di tante famiglie - spiega il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli - Ringrazio Roche che, anche quest'anno, dà voce a chi vive ogni giorno al fianco di una persona con una patologia oncologica. Nelle loro storie di vita c'è tutta la forza e il coraggio di chi affronta una grave malattia e di chi se ne prende cura. Con l'istituzione del tavolo interministeriale per il caregiver familiare ci impegneremo per dare ai caregiver il giusto riconoscimento e la speranza di non sentirsi più soli».

Nato nel 2016, il Premio letterario #afiancodelcoraggio, promosso da Roche Italia, in questi anni ha raccontato - attraverso le storie degli uomini (mariti, compagni, padri, figli, fratelli, amici) - l'esperienza al fianco di donne che affrontano una malattia oncologica, declinando il caregiving in una prospettiva di genere.

«La cronaca degli ultimi giorni ci pone ancora una volta davanti alla responsabilità di affrontare un serio dibattito, a tutti i livelli della società civile, sui ruoli di genere. Con #afiancodelcoraggio abbiamo scelto la lente narrativa specifica degli uomini proprio per permetterci di ribaltare gli stereotipi di genere, dando spazio alle storie positive di chi, davanti alle difficoltà, decide di rimanere e di trovare lo slancio necessario per andare avanti - racconta Benedetta Nicastro, Communication Head di Roche S.p.a. e Segretario Generale del Premio - Lo facciamo con l'obiettivo di far sentire gli uomini meno impreparati e le donne meno sole nell'affrontare un percorso di malattia».

Secondo i dati di Istituto Superiore di Sanità, in Italia il 65% dei caregiver familiari sono donne di età compresa tra i 45 e i 55 anni, che spesso svolgono anche un lavoro fuori casa o che sono state costrette ad abbandonarlo (nel 60% dei casi). Alcuni studi hanno mostrato come l'esperienza di cura non sia neutrale dal punto di vista del genere. Emerge, infatti, che il diverso grado di disagio sperimentato dai caregiver uomini o donne potrebbe essere associato alle diverse aspettative sociali legate al genere.

Dalle storie di #afiancodelcoraggio affiora che anche gli uomini nel ruolo di caregiver si adeguano al modello sociale di genere che richiede loro forza, controllo, distacco e protezione e in cui prevale un'empatia controllata. In più di un terzo delle storie (38%), il caregiver afferma esplicitamente di aver esercitato un controllo deliberato sulle proprie emozioni nascondendole o vivendole in solitudine.

Francesca Malandrucco