De Biase (Fondazione Heal): ci prendiamo cura dei piccoli malati e delle loro famiglie

29 novembre 2023

Fondazione Heal

I tumori del Sistema Nervoso Centrale rappresentano i tumori solidi più frequenti dell'età pediatrica, secondi per incidenza solo alle leucemie. In Italia esistono enti che supportano il lavoro di medici e ricercatori.

Il nostro impegno è finanziare progetti di ricerca che supportano il lavoro di medici e ricercatori impegnati nella lotta contro i tumori cerebrali in età pediatrica e patologie complesse. Attraverso le nostre campagne solidali, lo shop online, eventi, convegni ed iniziative legate allo sport e allo spettacolo, in collaborazione con testimonial di rilievo, sosteniamo la ricerca scientifica a difesa della vita. Con gentilezza e coraggio la Fondazione Heal si prende cura delle esigenze dei piccoli malati e delle loro famiglie.





Progetto Probe

Trasporto solidale

L'Istituto Neurologico 'Carlo Besta' IRCCS è il punto di riferimento nazionale e internazionale nel trattamento delle patologie neurologiche, neurochirurgiche, neuroncologiche, delle malattie croniche e rare dell'adulto e del bambino. Da sempre, gran parte dei neurochirurghi che operano in Italia sono formati all'interno di questo istituto, che è dotato di macchinari e tecnologie operatorie all'avanguardia. La Fondazione Heal finanzierà il progetto che consentirà ai neurochirurghi di accedere al laboratorio Neurosim Center che ospita i simulatori 3D e la tecnologia di realtà aumentata, utili per la formazione degli specialisti per testare tutte le fasi operatorie in un ambiente sicuro.

Il progetto Trasporto Solidale di Fondazione Heal è un servizio gratuito. Accompagniamo ogni genere di paziente, con priorità per quelli oncologici. I pazienti arrivano da tutte le parti d'Italia e capita molto spesso che arrivano in aeroporto nelle ore serali per poi doversi recare il giorno dopo all'Ospedale Bambino Gesù. I costi dei trasporti privati come i taxi sono proibitivi per molte famiglie. Quando un familiare si ammala, e soprattutto se è un figlio, i genitori fanno di tutto, anche abbandonare il lavoro per poter seguire il figlio nelle cure. Noi facciamo del nostro meglio per aiutare le famiglie nel momento impegnativo del percorso di cura.





L’importanza dello sport

Quando un bambino è in grado di riprendere la vita sociale un momento molto importante è quello dello sport. Poter praticare un'attività sportiva significa in qualche modo ritrovare una certa normalità di vita. Ma lo sport è curativo dal punto di vista psicologico se il bambino viene inserito in un contesto di attività insieme a bambini normodotati. E questo non è sempre facile poiché servono figure specializzate come quella del fisioterapista che sia grado di seguirlo. Ad esempio, il nuoto è uno sport che aiuta molto ma non tutte le strutture sono in grado di accogliere bambini che hanno bisogno di un rapporto 1 a 1 con l'istruttore. Naturalmente i costi di queste attività sono notevoli e noi come Fondazione Heal interveniamo per coprirli o aiutare la famiglia.





Il momento del follow-up

Dopo mesi di ricovero in ospedale arriva il momento per la famiglia di tornare a casa. È una fase molto delicata perché si esce dall'ambiente "protetto" dell'ospedale per ritornare sì a casa, ma magari a centinaia di chilometri di distanza dal luogo di cura. Noi della Fondazione Heal restiamo a fianco della famiglia per aiutarla e supportarla.