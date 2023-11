Combattere la depressione stagionale: i consigli di Dica33

30 novembre 2023

Senso di tristezza, irritabilità, frequenti problemi di insonnia e scarso appetito. Sono sensazioni molto comuni nel periodo autunnale. Questo malessere è noto agli specialisti, e viene chiamato "disturbo affettivo stagionale", Seasonal Affective Disorder, ossia SAD. Fa la sua comparsa nei cambi di stagione e quando le ore di luce diminuiscono. Le giornate più corte tipiche di questi mesi infatti influenzano la produzione di neurotrasmettitori (sostanze che consentono la comunicazione tra le cellule nervose) come la serotonina e di ormoni come la melatonina, entrambe elementi fondamentali per la regolazione dell'umore.



Combattere la depressione stagionale: cosa fare

Combattere la depressione stagionale: vitamine e oligoelementi

È bene attivare subito strategie per contrastare questo disturbo. Impostare un corretto regime alimentare è un metodo efficace per rinforzare le proprie difese in questo periodo. Meglio ad esempio aumentare le consuete porzioni di frutta e verdura di stagione. Indicati nella dieta anti-SAD muesli con frutta secca (con il latte per la prima colazione), fiocchi d'avena, ceci, lenticchie, patate bollite, fagioli borlotti. Inoltre sono salutari seppie e alici sott'olio. Bene mandorle, nocciole, noci (frutti ricchi di melatonina e magnesio) e cioccolato fondente, che fornisce un apporto di serotonina in supporto al tono dell'umore.

Frutta e verdura sono poi un'ottima fonte di alcune vitamine: ad esempio gli ortaggi a foglia verde contengono provitamina A, legumi e cereali apportano tiamina, niacina e folati. Ortaggi, frutta e legumi, grazie anche a vitamine e minerali, svolgono poi un'azione protettiva, soprattutto antiossidante sull'organismo. Pesce e carne forniscono invece proteine di alta qualità e oligoelementi (oltre al ferro, zinco e rame) ad alta biodisponibilità, cioè facilmente assorbibili e utilizzabili, e vitamine del complesso B (in particolare la vitamina B12).





Combattere la depressione stagionale: l’attività fisica

Un' efficace contromisura per contrastare malumore e malinconia stagionale è aumentare l'attività fisica. Sono indicati sia bicicletta, camminata veloce che le attività in palestra. Contro la depressione autunnale gli esperti consigliano anche di trascorrere del tempo all'aperto durante il giorno, per "fare il pieno" di luce. Il sole ha infatti un effetto antidepressivo Ed è alla portata di tutti!

