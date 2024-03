Alimentazione sana: vai con i cibi colorati!

29 marzo 2024

I cibi colorati in tavola aiutano la salute, rafforzano il sistema immunitario e riducono il rischio di malattie croniche. L'inclusione di frutta e verdura di vari colori nei pasti quotidiani permette infatti l'assorbimento di un'ampia gamma di nutrienti, antiossidanti e sostanze fitochimiche. Ciascun colore ha caratteristiche nutrizionali differenti. Più diversi sono i colori degli alimenti che mettiamo in tavola, meglio è.





Cibi rossi. Pomodori, cavolo rosso, barbabietole, uva, lamponi, fragole, melograno, peperoncino, anguria, ciliegie, lamponi, mele rosse. Sono fonte di vitamina C, magnesio e sostanze fitochimiche. Soprattutto, contengono licopene, un tipo di carotenoide, oggetto di numerosi studi per le sue qualità. Possono contribuire a ridurre il rischio di diversi tipi di cancro, proteggono dalle malattie cardiache e migliorano la funzione cerebrale. Hanno proprietà antiossidanti.

Cibi gialli e arancioni. Carote, zucche, mango, ananas, limone, arancia, mandarini, pompelmi, papaia. Sono alimenti ricchi di vitamine A e C. Aiutano a rafforzare il sistema immunitario e sono antiossidanti. Contribuiscono anche a facilitare l'assorbimento del ferro.

Cibi verdi. Lattuga, fagiolini, broccoli, soia, spinaci, cavolo verde, carciofi, bietole, asparagi, kiwi, avocado. Sono alimenti ricchi di luteina, potente antiossidante. Aiutano il funzionamento del fegato, migliorano la digestione, prevengono la stitichezza e le malattie cardiovascolari.

Cibi viola e blu. Melanzane, patate viola, prugne, mirtilli, more, fichi, uva passa. Favoriscono la salute del cuore, del cervello e delle funzioni digestive. Hanno un effetto antiossidante e proteggono il sistema urinario.

Cibi bianchi. Cavolfiore, aglio, cipolle, porro, funghi, pere. Forniscono

sostanze fotochimiche che aiutano a mantenere bassa la pressione sanguigna, controllano i livelli di colesterolo, combattono le infezioni e promuovono ossa e sistema circolatorio sani.

Per seguire una alimentazione sana, accanto alla varietà di questi alimenti colorati, in tavola, non devono poi mai mancare i legumi, la frutta secca e i cereali integrali.





