Cosmeticoressia: il nuovo fenomeno social

17 aprile 2024

La cosmeticoressia è un nuovo fenomeno social diffuso anche in Italia che vede protagonista bambine e le ragazzine della generazione alfa, nate dopo il 2010, con una passione sfrenata per la cosmesi e in particolare per la skincare che applicano e consigliano una skincare completa di più passaggi con cosmetici antiage di certo non adatti alla loro età. Tra l'altro stanno diventando virali contenuti social che testimoniano questa crescente ossessione delle preadolescenti, dato confermato anche dalla British Association for Dermatologists.

Quali sono i problemi creati da questo fenomeno. La pelle delle bambine non è come quella dell'adulto, ha differenti caratteristiche e, di conseguenza diverse esigenze. Dall'altra parte, i prodotti antiage sono sempre più attivi ed efficaci e, in una pelle senza segni dell'età, oltre a non essere assolutamente indicate, possono causare dei problemi di irritazione, sensibilizzazione o allergia. Molecole come il retinolo o i peptidi botox like non vanno assolutamente utilizzati nella pelle delle adolescenti, sono infatti consigliati dai 35-40 anni in poi.

La pelle delle preadolescenti ha bisogno di pochi prodotti cosmetici:

una corretta detersione, con una mousse o un latte detergente a risciacquo;

una crema idratante o di trattamento nel caso in cui la pelle sia a tendenza impura,

una protezione solare quando ci si espone al sole.

Il primo make up, tra l'altro dovrebbe essere il più dermatologico possibile, per ridurre il pericolo di irritazioni e dermatiti.

Occorre prestare attenzione a questa "cosmeticoressia" della generazione alfa, poiché sembra che a motivare la routine di bellezza delle bambine siano le paure e le insicurezze legate all'immagine corporea e alla autostima.

Serve fare corretta educazione skincare. Alle bambine va insegnata la giusta detersione, l'idratazione, oppure il trattamento della pelle impura, e soprattutto la protezione solare nel periodo estivo.





fonte: Farmacista33