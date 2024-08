Autopalpazione del seno: un gesto d'amore per te stessa!

31 luglio 2024

Il tumore al seno è il più frequente tra quelli che colpiscono le donne. Una diagnosi precoce aumenta significativamente le possibilità di successo delle cure. Un metodo semplice, ma estremamente importante per poter compiere una diagnosi precoce è quello di affiancare a visite e mammografie - da effettuarsi a cadenza regolare - l'autopalpazione del seno. In questo video la dottoressa Luigia Stefania Stucci, Oncologa presso Policlinico di Bari, ti guiderà per eseguire correttamente l'autopalpazione al seno.





Autopalpazione del seno: l’importanza di una diagnosi precoce

Autopalpazione del seno: preparazione

Il tumore al seno è quello più comune tra le donne. Gli autocontrolli regolari possono aiutare a individuarlo precocemente, aumentando le possibilità di successo delle cure.

Mettiti davanti a uno specchio, in una stanza ben illuminata. Cerca di essere rilassata e tranquilla.

Autopalpazione del seno: l’esame visivo

Cerca eventuali cambiamenti nella forma, nella dimensione o nell'aspetto del tuo seno. Alza le braccia e cerca eventuali gonfiori o arrossamenti visibili. Quindi, posiziona le mani sui fianchi e premi con decisione per flettere i muscoli del torace. Controlla eventuali fossette, screpolature o cambiamenti insoliti nella pelle.





Autopalpazione del seno: l’esame tattile

Poi, sdraiati e metti un cuscino sotto la spalla. Usa una mano per esaminare il seno, usando i polpastrelli delle dita. Esegui un movimento circolare, muovendoti dall'esterno verso il centro. Assicurati di coprire l'intera zona del seno e delle ascelle. Anche il capezzolo va esaminato, premendolo con delicatezza tra pollice e indice. Puoi eseguire questo controllo anche stando in piedi o seduta, ad esempio sotto la doccia, dove è più facile muovere la mano sulla pelle bagnata.





Autopalpazione del seno: cosa cercare?

Autopalpazione del seno: controlli regolari

Durante l'autopalpazione, cerca grumi, noduli, aree ispessite o eventuali cambiamenti insoliti. Nota se ci sono aree dolorose, e ricorda che non tutti i grumi sono cancerosi. Nell'esame del capezzolo, controlla la presenza di secrezioni liquide, e nel caso di quale colore; in generale, verifica che il capezzolo non presenti piccole anomalie. Se trovi qualcosa di sospetto, contatta il tuo medico.

L'autocontrollo deve diventare un'abitudine. Eseguirlo una volta al mese, preferibilmente qualche giorno dopo la fine del ciclo, è una buona routine da seguire. E ricorda, non vivi da sola. Consiglia anche alle persone che ti sono vicine di eseguire autocontrolli. La diagnosi precoce aiuta a salvare vite.





Autopalpazione del seno: risorse e informazioni di contatto

Per ulteriori informazioni o in caso di dubbi, contatta il tuo medico o visita lo speciale dedicato su dica33 BRAVE&FASTER Speciale prevenzione tumore al seno - Speciali (dica33.it). Grazie per aver guardato questo video, è importante conoscere tutto quello che possiamo fare per prenderci cura della nostra salute.

