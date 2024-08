Pregoressia: che cosa è e come si cura?

16 agosto 2024

Future mamme, quando il peso diventa un'ossessione e mette a rischio la salute del nascituro e della donna: in questi casi si tratta di un disturbo del comportamento alimentare chiamato pregoressia. Chi ne soffre durante l'attesa mangia in modo scorretto.

e scarso per evitare di ingrassare e intensifica l'attività fisica. Questa attenzione morbosa peer il peso innesca comportamenti che mettono a serio rischio lo sviluppo del feto. Ridurre al minimo le calorie e imporsi una dieta squilibrata dal punto di vista nutrizionale può causare alterazioni metaboliche che possono creare seri problemi al nascituro.

Questo disturbo colpisce spesso le donne che soffrono di anoressia e che rimangono incinte. La paura di perdere peso resta anche con questa condizione differente, dato che il corpo nei mesi di gravidanza subisce modificazioni e anche il peso cambia. La pregoressia può colpire anche donne che al momento del concepimento non sono anoressiche, ma che lo sono state in passato. Può succedere quando una gravidanza diventa uno stress emotivo importante e l'ossessione per il controllo del peso ritorna a comparire. Se una donna non ha sofferto di disturbi del comportamento alimentare molto raramente avrà di questi problemi nei mesi dell'attesa.

Un pericolo di questo disturbo è che, a causa di una nutrizione sbagliata, la gravidanza potrebbe interrompersi. O il bambino potrebbe nascere prematuro o con problemi metabolici di accrescimento.

Come aiutare la donna in attesa che soffre di questo disturbo? L'intervento deve essere su diversi livelli e multidisciplinare. Si deve ricorrere alla psicoterapia che aiuta a gestire il problema del cibo. Un altro compito dello specialista è supportare la donna lavorando sugli aspetti emotivi legati alla gravidanza e sulle paure della futura mamma per un fisico e una condizione che sono in cambiamento.Visto lo stato di gravidanza non si devono utilizzare farmaci e in ogni caso spetta al medico valutare questo aspetto. Va curata infine l'alimentazione per garantire alla donna e al nascituro tutti gli elementi nutrizionali necessari ad arrivare al termine della gravidanza in salute.





Alessandra Margreth





