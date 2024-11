La tua salute mentale è il tuo alleato: impara a conoscere te stesso

18 novembre 2024

l'autostima e il valore personale

il benessere fisico

il modo in cui socializziamo con gli altri

l'approccio psicologico

la risoluzione dei problemi

il modo in cui diamo valore e significato alla vita

le funzioni cognitive e il funzionamento del cervello.

La salute mentale ha un forte impatto sul benessere e sulla salute fisica. Interessa le sfere del benessere emotivo, psicologico e sociale. Non dovrebbe mai essere trascurata o messa in secondo piano rispetto a quelle che consideriamo priorità del nostro quotidiano. Il primo passo è esserne consapevoli, iniziando ad ascoltare noi stessi e sgombrando il campo da emozioni che ancora oggi impediscono di condividere i problemi di salute mentale con gli altri. Sentimenti come la vergogna, l'imbarazzo, la paura. La qualità della salute mentale influenza infatti molti aspetti della vita:

Prendersi cura della propria salute mentale aiuta a gestire correttamente le emozioni e a mantenere un equilibrio emotivo stabile, a costruire relazioni sane, a comunicare in modo efficace, a raggiungere obiettivi personali e professionali e a rafforzare la propria resilienza: la capacità di affrontare le sfide e riprendersi dalle avversità. In questo senso, consegna gli strumenti necessari per affrontare lo stress, superare gli ostacoli e adattarsi in modo sano ai cambiamenti che la vita pone continuamente davanti al nostro cammino.

Spesso i sintomi possono essere "invisibili" al mondo che ci circonda e persino a noi stessi. Per questo è importante riconoscere i segnali, condividere il malessere con qualcuno di cui ci fidiamo e confrontarci con uno specialista. Soprattutto quando i disturbi si protraggono per più settimane e si fanno gravi, dolorosi, invalidanti. In particolare quanto registriamo:

difficoltà a dormire

cambiamenti nell'appetito

oscillazioni non volute del peso

difficoltà la mattina ad alzarsi dal letto a causa dell'umore

difficoltà di concentrazione

perdita di interesse per situazioni e cose che in altri momenti ci trasmettono piacere

incapacità di svolgere compiti e adempiere a responsabilità quotidiane

irritabilità, frustrazione, irrequietezza.

Carla De Meo





