27 maggio 2020

Le ragazze sportive hanno vite più lunghe e sane

Con 80 minuti di attività sportiva a settimana durante l'adolescenza, le ragazze possono ridurre il rischio di morire di tumore del 16 per cento. Non è certo che ci sia un rapporto causa-effetto tra la pratica sportiva e la riduzione del rischio di mortalità, ma secondo i dati recentemente pubblicati sulla rivistaesiste comunque un'associazione significativa. «Lo sport e il movimento durante l'adolescenza si associano a una riduzione della mortalità indipendentemente da altri fattori come lo stile di vita o lo stato socio-economico» afferma, professore di medicina a Nashville (Usa) e prima autrice della ricerca che ha coinvolto quasi 75mila donne cinesi di età compresa tra 40 e 70 anni di età.Allo scopo di scoprire l'eventuale associazione tra pratica sportiva e mortalità, Nechuta e colleghi hanno chiesto alle partecipanti allo studio di quantificare il tempo dedicato allodurante la loro, tra i 13 e i 19 anni. «Chi si esercitava da adolescente e ha poi continuato a farlo anche da adulta ha ottenuto i risultati migliori: meno 20 per cento nel rischio generale di mortalità e meno 13 per cento in quello di morire a causa di un tumore» continua l'autrice, ricordando che comunque questi risultati sono il frutto di informazioni riferite dalle partecipanti su un'attività svolta nell'adolescenza e potrebbero di conseguenza avere un certo grado di imprecisione.Ma come può lo sport? Secondo gli autori, tutto dipende dal fatto che muoversi rinforza il, riduce i fattori di infiammazione e l'insulina, migliora i livelli di colesterolo e tiene sotto controllo la pressione sanguigna. «Tutti fattori che aiutano a raggiungere l'obiettivo di una vita lunga e sana» dice Nechuta, convinta che anche se i dati sono stati ottenuti in un gruppo di donne cinesi, le conclusioni possono essere valide anche donne di origine diversa e magari - ma in questo caso i dubbi sono maggiori - anche per gli uomini.