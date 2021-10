23 ottobre 2021

C'è sesso negli anta

Cosa cambia davvero

Giovani dentro

In condizioni di salute, il vero nemico di una sessualità attiva e appagante è la depressione. Scoprirsi diversi, non poter offrire le stesse prestazioni di una volta generano condizioni di stress che incidono sulla prestazione stessa: quando le difficoltà durante un rapporto sessuale creano ansia è probabile che durante l'incontro successivo aumentino.

Molti studi hanno, inoltre, dimostrato che l'attività sessuale sostenuta in giovane età e nella mezz'età, tende a conservarsi anche nell'età matura. Non vi sono quindi limiti di età e modificazioni così radicali da negare eccitazione e appagamento, una vita sessuale attiva è una sorta di cura che giova al fisico, mantiene socialmente integrati, vitale e coltiva l'autostima.

In assenza di patologie specifiche, seguire alcune regole è il preludio per una vita futura serena: igiene alimentare, sonno ordinato, attività fisica e intellettuale adeguata, controlli medici consoni all'età e alle condizioni di salute, controllo sull'assunzione di farmaci, sono alcune attenzioni che, se rispettate, premiano in tarda età. In ogni caso, un approccio positivo alla vita, essere socialmente attivi con il lavoro, il gioco e la collettività, fare cose che rendono felici sono fattori importanti per vincere la depressione, perché non è detto che invecchiare sia soltanto un processo biologico.



Simona Zazzetta

