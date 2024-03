Milan Longevity Summit: invecchiare in buona salute in una società sempre più longeva

11 marzo 2024

evento con ingresso libero per i cittadini, ideato e coordinato da Viviana Kasam che vuole promuovere l'importanza di garantire l'invecchiamento in buona salute in una società sempre più longeva, e che vede come media partner. Promuovere l'aging intelligence è fondamentale, creando consapevolezza fin da giovani dei comportamenti individuali e dell'importanza nello stile di vita.

I più celebri esperti mondiali si confronteranno a Milano sulla svolta demografica in atto e sulla possibilità di una vita più lunga in buona salute.

Visto che per il World Social Report 20231 delle Nazioni Unite, entro il 2050 il numero di persone di età pari o superiore a 65 anni raddoppierà, per sostenere una società sempre più longeva, la sfida è promuovere quella che in inglese viene chiamata la aging intelligence, la consapevolezza dei comportamenti individuali e dello stile di vita, mettendo contemporaneamente a punto nuovi paradigmi sociali in materia di politiche di welfare, economia, lavoro, organizzazione delle città. Un cambiamento che richiederà lo sviluppo di una nuova consapevolezza politica, sociale e amministrativa per massimizzare le opportunità che derivano da una vita più lunga e per far sì che i benefici della ricerca sulla longevità possano generare ricadute positive su tutta la popolazione.

Il Milan Longevity Summit porterà nel capoluogo lombardo sessanta tra i più noti e affermati studiosi e studiose provenienti da tutto il mondo, alcune vere e proprie star, che esporranno le loro ricerche più all'avanguardia per rallentare il processo di invecchiamento. Il Milan Longevity Summit presenta un ricco programma di conferenze, tutte a ingresso gratuito e tutte aperte al pubblico fino a esaurimento posti, previa registrazione sul sito.

Il Summit vuole valorizzare la città di Milano, tra le grandi capitali della ricerca scientifica e clinica a livello internazionale, con un programma di incontri gratuiti, previa registrazione, secondo la formula che contraddistingue gli eventi organizzati da BrainCircle Italia.

"Milano - dichiara il Sindaco Giuseppe Sala - è, da sempre, il luogo dove si manifestano, spesso in anticipo, le nuove tendenze sociali e culturali. La nostra città, in tutte le sue componenti, ha una naturale vocazione a essere fucina e laboratorio di strategie e soluzioni innovative per interpretare e valorizzare i cambiamenti. Non è un segreto che la società stia invecchiando velocemente: le persone vivono sempre più a lungo e, per questo, occorre ripensare politiche sociali, luoghi dell'abitare, sistemi di relazioni e modelli di business. Con questa iniziativa che riunisce tanti prestigiosi esperti e studiosi, la città si conferma punto di riferimento per tutta la comunità scientifica internazionale e il mondo della ricerca, rafforzando il proprio posizionamento sui temi della salute e del benessere dei cittadini e rilanciando il concetto di un nuovo made in Italy di successo, quello delle scienze della vita, di cui è la capitale naturale. Attraverso eventi aperti a tutti i cittadini analizzeremo, dal punto di vista scientifico, sociale ed economico, i temi dell'invecchiamento attivo e della longevità, le prospettive, le criticità e le tante opportunità che si celano dietro a questa rivoluzione".

Il summit nasce da una collaborazione tra: BrainCircle Italia, fondata da Viviana Kasam, è un'associazione no-profit nata nel 2010 sotto l'egida del Premio Nobel Rita Levi Montalcini per divulgare la ricerca nelle neuroscienze e gli studi più all'avanguardia sul cervello. Ha organizzato più di 100 eventi di divulgazione scientifica in tutta Europa e vedrà come media partner Edra SpA.

Questo si è reso possibile grazie alla generosità e all'entusiasmo delle persone, delle aziende e delle Fondazioni che hanno dato il loro incondizionato sostegno e alle quali si esprime una profonda gratitudine.

Anteprima del Summit, il 14 marzo, con l'inaugurazione di "Forever Young: The Dorian Gray Syndrome", un percorso espositivo realizzato da MEET Digital Culture Center, il Centro internazionale per l'Arte e la Cultura Digitale, nato a Milano con il supporto di Fondazione Cariplo.

Il 15 marzo si terrà una tavola rotonda dedicata al tema dei centenari introdotta da Vincenzo Galasso, Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università Bocconi e Nerio Alessandri, Founder and President Technogym, moderata dalla scrittrice Camilla Baresani. Graziella Caselli, Professore Onorario di Demografia della Sapienza, esporrà i suoi studi sulle Zone Blu dei centenari sardi e Camillo Ricordi, Direttore del Diabetes Research Institute di Miami, offrirà il suo contributo sulle cellule staminali ematopoietiche utili per riavvolgere il nostro orologio biologico.

Il 21 e 22 Marzo inizieranno i lavori istituzionali a Palazzo Marino dove i maggiori esperti internazionali affronteranno tutti i temi relativi alla sfida biomedica, all'invecchiamento e come l'intelligenza artificiale, la plasticità cerebrale, la corretta alimentazione, l'igiene del sonno e il benessere psichico possono aiutarci a prevenire le malattie neurodegenerative e invecchiare in salute.

Concluderà la giornata l'incontro con prestigiosi rappresentanti delle istituzioni, dal Professor Francesco Billari, Rettore dell'Università Bocconi, al Professor Giovanni Azzone, Presidente della Fondazione Cariplo, per illustrare il ruolo delle istituzioni nell'accompagnare i processi di invecchiamento della popolazione, insieme a ospiti internazionali, come la Professoressa Rym Amadi, fondatrice e Presidente della Euro Mediterranean Economists Association EMEA, Harris Eyre, leader di Brain Capital Alliance, Frédéric Destrebecq, Direttore Esecutivo del European Brain Council e il Professor Emiliano Albanese.

Il 23 e 24 marzo il Summit si sposterà al Teatro Franco Parenti per presentare la ricerca scientifica più all'avanguardia, con la presenza delle massime eccellenze mondiali della lotta all'invecchiamento. I nuovi target di RNA e gli strumenti per l'antiaging e la rigenerazione dei tessuti, le cellule staminali, i nuovi legami tra stabilità del genoma, la dieta e la longevità nell'evoluzione, i sistemi di intervento sulle cellule, l'epigenetica e le metodologie omics sono alcune delle tematiche su cui si confronteranno gli esperti. Due giornate imperdibili per chi vuole capire perché si invecchia e come la scienza si sta muovendo per riportare indietro l'orologio biologico. Questi incontri sono organizzati da BrainCircle Italia con Academy for Health and Lifespan Research (AHLR) e Longevity Biotechnology Association (LBA).

Sempre presso il Teatro Franco Parenti, il 25 marzo si terrà l'incontro organizzato da Fondazione SoLongevity. A concludere la giornata del 25, la tavola rotonda dedicata a FemGevity, progetto di SoLongevity per riflettere a 360 gradi sul tema della longevità al femminile e disegnare le specificità di questa realtà, a cui contribuiranno le Professoresse Guendalina Graffigna, Hellas Cena, Francesca Baglio e la Longevity Strategist Emanuela Notari.

ll 26 marzo si terrà un evento di grande importanza istituzionale organizzato dalla Fondazione Aeon presso il MEET Digital Culture Center. I lavori si concentreranno sull'impatto della rivoluzione della longevità in Italia, esplorando in particolare il suo peso e significato nel contesto italiano. La sessione medico-scientifica, mirata a definire la medicina della longevità, vedrà la partecipazione del Professor Roberto Bernabei e di Silvio Garattini, fondatore dell'Istituto Mario Negri. È prevista una lectio magistralis di Simone Bianco di Altos Labs. Inoltre, l'evento sarà un'occasione di confronto per il mondo del business, coinvolgendo sia chi già opera nel campo della longevità sia chi ne riconosce il potenziale inesplorato.

Nella stessa giornata, presso la Social Innovation Academy di MIND - Milano Innovation District si terrà un incontro che avrà come tema l'impatto sociale ed economico di una longevità sana, attiva e accessibile a tutti, che consenta ai cittadini e alle cittadine che hanno concluso la carriera lavorativa di donare competenze, tempo e risorse alla propria comunità.

Il 27 marzo, presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Milano Statale, si terrà una giornata che ha l'obiettivo di fornire un'approfondita analisi del legame tra benessere e processi di invecchiamento, affrontando la tematica sia dal punto di vista filosofico, epistemologico ed estetico. Durante l'evento, organizzato dall'Università degli Studi di Milano Statale, HEBE Project, Giovanni Lorenzini Foundation e BrainCircle Italia, saranno presentate relazioni scientifiche sia al mattino che al pomeriggio, accompagnate da testimonianze culturali e dalla presentazione di ricerche scientifiche originali. La giornata culminerà in una tavola rotonda conclusiva, moderata da Viviana Kasam. Alla sera, in Aula Magna è previsto un concerto di chiusura dell'Orchestra dell'Università degli Studi di Milano Statale diretto da Luisella Molina.

In occasione del Summit, il Teatro Franco Parenti presenta 3 spettacoli in collaborazione con Fondazione Ravasi Garzanti.

Sabato 23 marzo "La giovinezza è sopravvalutata" e "Nonnetti" (spettacolo per bambini)

Domenica 24 marzo "Lettura: Age Pride"

Tutte le conferenze saranno trasmesse in live streaming: Maggiori informazioni sul sito.