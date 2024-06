Over 60? Impara una nuova lingua per la salute della mente

07 giugno 2024

I benefici dell'apprendimento delle lingue negli over 60 sono numerosi. La scienza ha infatti individuato nel bilinguismo un potenziale motore della salute del cervello. Uno studio condotto da esperti di neuroscienze della Western Sydney University ha evidenziato l'attività costante in un cervello bilingue. "Lavoro" che nasce dalle necessità di inibire la lingua madre, ricordando parole in un'altra lingua. Si ritiene che questo processo rafforzi il funzionamento del cervello, rendendolo più resistente agli effetti dell'invecchiamento e alle malattie cerebrali. Inoltre, il bilinguismo può ritardare la comparsa dei sintomi della demenza: circa quattro anni più tardi rispetto a quanti parlano una sola lingua. E migliora la capacità di concentrazione e di attenzione. Ma non è tutto. Imparare una seconda lingua:





Aiuta a sviluppare l'udito grazie all'assimilazione di nuovi suoni

Contribuisce a lavorare sulle funzioni esecutive. Si deve preparare il materiale, pianificare i tempi e i modi delle lezioni

Permette di scoprire una nuova cultura. Una seconda lingua aiuta a comprendere meglio il modo di pensare, di sentire e di essere delle persone che la parlano

Offre maggiori possibilità di socializzare e di partecipare ad attività ricreative. Apre le porte a nuovi mondi, culture, viaggi, incontri





Tutto quello di cui noi facciamo esperienza produce un effetto sul cervello. Mentre impariamo cose nuove, il cervello cambia con noi e ci aiuta a comprendere nuovi contesti. Così facendo ci aiuta anche a capire una nuova lingua. E, oltre ai benefici cognitivi e sociali, imparare una lingua in età avanzata ha un impatto positivo sulla salute emotiva. Può far crescere la fiducia in se stessi e fornire un senso di realizzazione e successo personale. Il processo di apprendimento può diventare davvero una fonte di piacere e soddisfazione, fornendo alla persona un senso di impegno e uno scopo costruttivo nella sua vita quotidiana. Ma come incoraggiare l'apprendimento? Approfondendo i motivi che hanno spinto la persona ad imparare una nuova lingua, conoscendo i suoi punti di forza e debolezza e soprattutto rispettando i suoi ritmi e rafforzando positivamente i risultati ottenuti.





