Demenza, la vitamina D potrebbe avere un effetto preventivo

31 marzo 2023

Aggiornamenti e focus, Speciale Vitamina D

L'assunzione di integratori a base dipotrebbe aiutare a prevenire la demenza, secondo quanto si legge in un articolo pubblicato sufirmato dai ricercatori dell'dell'Università di Calgary, in Canada, in collaborazione con i colleghi dell'Università di Exeter nel Regno Unito.«Questo studio si basa su ricerche precedenti dalle quali emerge che l'assunzione di alcuni tipi di integratori di vitamina D potrebbe avere un effetto sulle possibilità di una persona di sviluppare la demenza. In altri termini, la demenza compare più tardi tra le persone con una storia di assunzione di comuni integratori di vitamina D e l'associazione appare più forte tra le persone senza fattori di rischio genetici o difficoltà di memoria e di pensiero esistenti» esordisce la prima autricedel Dipartimento di psichiatria alla Cumming School of Medicine dell'Università di Calgary (Canada), che assieme ai colleghi ha analizzato la presenza di eventuali correlazioni tra integrazione di vitamina D e demenza in più di 12 mila persone registrate nel database del, che al momento dell'inserimento avevano un'età media di 71 anni e non soffrivano di demenza. Sul totale della coorte esaminata, il 37% aveva assunto integratori di vitamina D.E i risultati fanno riflettere, dato che tale assunzione era associata a più tempo vissuto senza demenza e a un 40% in meno di diagnosi di demenza rispetto a chi non aveva assunto la vitamina D. «I nostri dati suggeriscono che un'integrazione vitaminica precoce potrebbe essere particolarmente vantaggiosa prima dell'inizio del declino cognitivo» scrivono gli autori, precisando che la vitamina D, efficace in tutti i gruppi di partecipanti, aveva effetti maggiori nelle femmine rispetto ai maschi, nelle persone senza deterioramento cognitivi rispetto a chi ne presentava lievi segni, e in chi non aveva il gene APOEe4, noto per essere associato a un rischio maggiore di