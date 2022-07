07 luglio 2022

Covid-19, tornano ad aumentare i casi di polmonite





La prima è la capacità di raggiungere gli alveoli polmonari e, di conseguenza, la capacità di provocare desaturazioni, polmoniti e insufficienza respiratoria.

In secondo luogo, questa sottovariante "è completamente refrattaria alle alte temperature. Mentre nelle precedenti fasi della pandemia era diffusa la confortevole visione dell'estate come la stagione del sollievo, ora vediamo che non è così perché la circolazione virale è elevatissima e anche con temperature alte gli ospedali stanno ricominciando a riempirsi".





La terza caratteristica è la "contagiosità incredibile", se l'indice di contagio del ceppo originario del virus di Wuhan era 2,5, quello della Omicron raggiunge 17 e un grande punto interrogativo è che cosa potrà accadere in autunno, con l'arrivo del freddo. La quarta caratteristica di BA.5 è la capacità di eludere le difese immunitarie, considerando che "vediamo persone vaccinate con 4 dosi con febbre alta e tosse e vaccinati con 3 dosi con quadri fenomenologici importanti: è un virus che elude difese immunitarie sia dei vaccinati sia dei guariti".





Alla luce di queste considerazioni, secondo Balzanelli, "le mascherine Ffp2 dovrebbero essere obbligatorie negli ambienti chiusi e in quelli sovraffollati", bisognerebbe inoltre "ripristinare il distanziamento" e "rendere maggiormente disponibile l'utilizzo delle compresse antivirali, che stanno dando risposte importanti sulla progressione della malattia". È infine "incomprensibile - conclude - come ancora non ci sia un vaccino mirato sulle nuove varianti, nonostante Omicron circoli da non poco tempo: è urgente disporre di vaccini calibrati sulle nuove varianti, mentre è inutile costringere il sistema immunitario a lavorare su un virus che non c'è più, come quello di Wuhan".









