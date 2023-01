Covid-19: l’esercizio fisico fa bene?

23 gennaio 2023

I ricercatori hanno analizzato le cartelle cliniche elettroniche di 194.191 pazienti adulti seguiti presso Kaiser Permanente, nel sud della California, a cui era stato diagnosticato il COVID-19 tra gennaio 2020 e maggio 2021, prima della diffusione della vaccinazione contro la malattia. Tutti i pazienti avevano riferito i loro livelli di attività fisica prima dell'infezione ed erano stati classificati in una di cinque categorie, che andavano da sempre inattivo, con 10 minuti di esercizio o meno a settimana, a sempre attivo, con 150 minuti di esercizio a settimana.

Una maggiore quantità di esercizio fisico è stata collegata anche a tassi più bassi di ricovero o morte per i pazienti con determinate patologie croniche, come ipertensione , malattie cardiovascolari o obesità, tipicamente associate a un aumentato rischio di esiti scarsi di COVID-19. «I nostri risultati indicano che due delle cose più importanti che i medici possono fare per evitare che i loro pazienti vadano incontro a esiti gravi di COVID-19 sono invitarli a farsi vaccinare e sottolineare l'importanza di essere più attivi fisicamente. Questa è una potente opportunità per sviluppare politiche più forti a sostegno dell'attività fisica come strategia di mitigazione della pandemia» concludono gli autori.

Fonte: Doctor33