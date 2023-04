Post pandemia: nuovi dati su ansia, depressione e stress in Italia

17 aprile 2023

Disagio psicologico e salute mentale delle persone





La paura della Covid-19 e l'ansia di contrarre il virus hanno causato molto disagio psicologico, ma anche le misure di mitigazione della malattia come il distanziamento sociale, i lockdown e la crisi economica hanno avuto un impatto sulla salute mentale delle persone. Gli autori dello studio hanno condotto un'analisi di coorte longitudinale per esaminare l'andamento temporale di ansia, depressione e disturbo da stress post-traumatico (PTSD) nell'arco di 14 mesi tra la popolazione maggiorenne italiana dopo il periodo di marzo e aprile 2020, quando si è verificato il primo lockdown. Questo studio faceva parte di un programma per monitorare a lungo termine gli esiti di salute mentale tra gli operatori sanitari e la popolazione italiana.

Donne e i più giovani particolarmente vulnerabili all'ansia







I risultati hanno riportato che, tra gli individui che hanno completato in tutti e 14 mesi i test, il 52,03% (2691 persone) non ha avuto esiti sulla salute mentale rilevanti, il 20,49% (1061) ha riferito di avere un disagio generale con una totale remissione nel periodo di follow-up, il 20,71% (1071) aveva un disagio generale persistente e il 6,77% (350) ha riferito di avere forti disagi persistenti da stress post-traumatico.

Le donne e gli individui più giovani erano particolarmente vulnerabili all'ansia correlata alla pandemia di COVID-19. Tuttavia, la valutazione di follow-up ha mostrato anche associazioni tra individui più giovani e la remissione dei sintomi di stress, indicando che potenziali fattori di mediazione sono stati coinvolti nel miglioramento delle condizioni di salute mentale durante i 14 mesi di studio.

Nel complesso, i risultati suggeriscono che i livelli di stress sono diminuiti nella popolazione italiana, indicando un buon livello di resilienza e mostrando come l'impatto sulla salute mentale, a lungo termine, sia stato minore di quanto preventivamente pensato. Tuttavia, sono ancora necessarie misure di sostegno ai gruppi specifici più a rischio, come chi ha una storia di disturbi mentali, giovani e donne e che continuano a sperimentare livelli di stress e ansia molto importanti.



fonte: Farmacista33

Lo psico-trauma globale copriva anche fattori protettivi e di rischio come una storia di malattia mentale, traumi infantili, resilienza psicologica, supporto sociale e altri eventi stressanti. Inoltre, sono stati utilizzati un questionario sulla salute del paziente con 9 voci e un questionario sul disturbo d'ansia generalizzato di 7 voci per valutare rispettivamente i sintomi di depressione e ansia. I predittori sociodemografici utilizzati nell'analisi erano età, sesso, tipo di occupazione, istruzione, area geografica di residenza, nazionalità, anamnesi di infezioni da Sars-CoV-2, modello lavorativo (lavoro da casa o in ufficio) e frequenza con cui gli individui aveva socializzato nell'ultimo anno.

Dopo 14 mesi dal picco della pandemia Covid-19 (marzo-aprile 2020), i livelli di stress nella popolazione italiana sono diminuiti: tra aprile e maggio 2021 un monitoraggio dei problemi di salute mentale come ansia, depressione e stress, ha evidenziato un impatto a lungo termine inferiore a quanto preventivato, indicando un buon livello di resilienza.Nello studio pubblicato sul, un team di ricercatori italiani ha studiato l'andamento temporale dei problemi di salute legati alla pandemia Covid-19. Oltre al numero senza precedenti di decessi e all'immenso onere sanitario scatenato dalla pandemia di Covid-19, un altro grave impatto del SARS-CoV-2 è legato alla salute mentale.I risultati sono stati misurati utilizzando uno psico-trauma globale informatico, che consentiva risposte di tipo "sì o no" per 17 sintomi, tra cui PTSD, depressione , dissociazione, problemi di sonno, abuso di sostanze, autolesionismo e altri problemi emotivi, sociali o psicologici.