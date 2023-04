Salute mentale, l'attività fisica può migliorarla

05 aprile 2023

Aggiornamenti e focus

Tags:





Tuttavia, nonostante i dati disponibili, questa non è stata adottata ampiamente come trattamento di prima scelta. La nostra revisione mostra che gli interventi di attività fisica possono ridurre significativamente i sintomi di depressione e ansia in tutte le popolazioni cliniche, e che alcuni gruppi mostrano segni di miglioramento ancora maggiori» afferma Ben Singh, della University of South Australia di Adelaide, primo autore del lavoro.





I ricercatori hanno portato avanti la revisione della letteratura più completa esistente fino a oggi sull'argomento, includendo 97 revisioni, 1.039 studi e 128.119 partecipanti. Dall'analisi è emerso che l'attività fisica è estremamente utile per migliorare i sintomi di depressione, ansia e angoscia. In particolare, l'analisi dei dati ha mostrato che gli interventi di esercizio di 12 settimane o meno sono stati i più efficaci nel ridurre i sintomi relativi alla salute mentale , evidenziando la velocità con cui l'attività fisica può apportare un cambiamento. I maggiori benefici sono stati osservati tra le persone depresse, le donne in gravidanza e dopo il parto, le persone sane, e le persone con diagnosi di HIV o malattie renali.





L'esercizio ad alta intensità ha mostrato più miglioramenti per depressione e ansia, ma tutti i tipi di attività fisica ed esercizio sono stati utili, inclusi esercizi aerobici come camminare, allenamento di resistenza, pilates e yoga. «È importante sottolineare che la ricerca mostra che non ci vuole molto perché l'esercizio operi un cambiamento positivo sulla salute mentale» concludono gli autori.







L'attività fisica è più efficace del counselling o dei principali farmaci nella gestione della salute mentale, secondo uno studio australiano pubblicato sulL'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) riferisce che una persona su otto nel mondo vive con un disturbo mentale. In Australia, in particolare, si stima che un individuo su cinque di età compresa tra 16 e 85 anni abbia sofferto di un disturbo mentale negli ultimi 12 mesi. «È noto che l'attività fisica aiuta a migliorare la salute mentale.