12 giugno 2019

News

Menopausa, consigli per trovare un nuovo equilibrio

Il ruolo chiave dell'alimentazione

Latticini in prima linea contro l'osteoporosi

Poco sale e più spezie per cuore e arterie

No a cocktail e superalcolici

Peso corporeo controllato

Intorno ai, con lo spegnersi dell'attività dell'ovaio e la sostanziale riduzione dei livelli degli ormoni femminili (gli), il corpo della donna va incontro a tutta una serie di cambiamenti che, soprattutto in una prima fase, possono creare qualche, e aumentare il rischio di svilupparespecifiche a medio-lungo termine. Condurre una vita sana e affrontare questocon unaiuta a ritrovare presto un nuovoe a vivere unaCome e più che in altre fasi della vita, durante e dopo lal'riveste un ruolo chiave nel favorire ildell'organismo e nel contribuire adi vario tipo. Le indicazioni di base per unaedsono quelle ben note: scegliere, ma(frutta verdura, pesce e legumi, innanzitutto); consumare almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno e preferire cereali integrali per fare il pieno di; ridurre il consumo di condimenti e grassi, puntando su piccole quantità di, ricchi di antiossidanti e acidi grassi essenziali (omega-6); bere liquidi in abbondanza (non zuccherati) per assicurare un'adeguataall'organismo; variare l'alimentazione ed evitare qualunque tipo di eccesso o restrizione per ottenere tutti iindispensabili, restando in forma.Un consumo regolare die derivati è fondamentale per contrastare il rallentamento delche naturalmente si verifica a partire dai 40 anni e ulteriormente compromesso dal calo degliche accompagna la. Per prevenire efficacemente l'senza introdurre troppo colesterolo e grassi animali si può optare perin versione, comunque. Un'ulteriore preziosa fonte di questo minerale a zero calorie è l'a elevata concentrazione di calcio (oltre 300 mg/l) e basso tenore di sodio (meno di 50 mg/l): ne bastaper coprire circa la metà del fabbisogno, assicurandosi anche un'adeguata idratazione.Nella donna in, l'uso delva limitato per ragioni mediche ed estetiche. Le prime si riferiscono soprattutto all'impatto negativo che l'eccesso dinella dieta ha sulla, attraverso l'innalzamento della. Le seconde, strettamente collegate alle prime, riguardano la comparsa die senso di pesantezza (soprattutto alle gambe) dovuto all'aumentata. Per ridurre la quantità di sale assunta ogni giorno senza rinunciare al sapore è sufficiente puntare su, limitando il consumo di cibi in scatola e piatti pronti; diminuire gradualmente il sale usato mentre si cucina, evitando ulteriori aggiunte in tavola; imparare a sfruttare di più e meglio le infinite sfumature di sapori e aromi offerti dalleOrmai è risaputo: uno, massimo due, bicchieri dial giorno fanno bene a, al punto da non essere soltanto ammessi, ma addirittura raccomandati. Il discorso cambia quando si consideranovari che, senza apportare i vantaggi del resveratrolo dell'uva nera, impongono all'organismo un, dovuto all'elevata quantità di etanolo che contengono, e ancora più severo nella donna, dotata di sistemi di smaltimento epatico meno efficienti di quelli dell'uomo. La scelta ideale sarebbe evitarli completamente o, almeno, consumarli in occasioni del tutto eccezionali.

Dopo i 45-50 anni, la donna come l'uomo tende naturalmente a ingrassare, sicuramente a causa della maggiore sedentarietà, ma anche di un fisiologico rallentamento del metabolismo energetico, che riduce il numero di calorie che è necessario introdurre ogni giorno per mantenersi sani e in forma. Un modo semplice per evitare oscillazioni eccessive del peso corporeo senza imporsi diete punitive né stravolgere le proprie abitudini consiste nel limitare l'uso di grassi e condimenti e nel ridurre leggermente le porzioni abituali. Se con l'età intervengono problemi specifici, come ipercolesterolemia o diabete, invece serve definire un programma dietico con l'aiuto del medico e/o del nutrizionista.

Perdendo peso migliorano le vampate

Continua a leggere

Fumo: non è mai troppo tardi per smettere

Attività fisica almeno mezz'ora al giorno

e l'inizio dellapuò essere la buona occasione (almeno per ridurre il numero di sigarette giornaliere). Se è vero che idelsull'organismo sono pressoché immediati, altrettanto vero è che idell'interruzione si manifestano rapidamente, a qualunque età e su tutti i fronti. Se non riuscite ad abbandonare la pessima abitudine da sole, chiedete consiglio al, oppure contattate un

Svolgere un'attività fisica moderata, ma regolare, è un vero e proprio toccasana per prevenire e contrastare gran parte dei fastidi associati alla menopausa e delle possibili patologie legate all'avanzare dell'età. Camminare di buon passo, salire e scendere le scale, andare in bicicletta, nuotare o dedicarsi a una ginnastica dolce per almeno mezz'ora al giorno aiuta a mantenere tonici i muscoli ed elastiche le articolazioni, a sostenere un metabolismo osseo efficiente, a tenere sotto controllo il peso corporeo, a prevenire patologie cardiovascolari e diabete.

Attività fisica e ritmo cardiaco

Continua a leggere



Mantenersi fisicamente attivi, inoltre aumenta il tono dell'umore, allenta la tensione e tutela anche il cervello dal declino cognitivo. In più offre occasioni di interazione sociale positiva che contribuiscono a migliorare la qualità della vita.

L'attività fisica riduce il rischio di cadute

Continua a leggere

Sole per le ossa e il buon umore, ma con cautela

Integratori e terapie specifiche sì o no?

Non trascurare la salute cardiovascolare

Esporsi alè il mezzo migliore per promuovere la produzione da parte della pelle della, essenziale per assicurare l'efficienza dele contrastare il rischio di sviluppare diche tipicamente aumenta dopo la. Esporsi ai raggi solare con moderazione durante tutto l'anno (clima permettendo) è importante in tutte le fasi della vita, ma lo diventa ancora di più dopo i. Per trarne tutti i benefici senza favorire l'invecchiamento cutaneo né far aumentare il rischio diè sufficiente prendere il sole per circa, senza protezione solare, al mattino presto o nel tardo pomeriggio.Il naturale calo dei livelli degli ormoni femminili associato alladetermina tutta una serie dinoti come: vampate di calore, episodi di ansia e depressione, instabilità dell'umore, nervosismo, difficoltà di concentrazione, calo del desiderio sessuale, affaticabilità e insonnia. Diversi studi hanno dimostrato che queste manifestazioni possono essere contrastate in modo naturale attraverso unoe l'assunzione di integratori a base di, analoghi vegetali degli ormoni femminili, privi di effetti collaterali e controindicazioni. Il ricorso alla(Hrt), invece, deve essere valutato insieme al medico con maggior attenzione ed è indicato soltanto in presenza di un elevato rischio di

Venuta meno la protezione offerta dagli estrogeni, il rischio di patologie a carico di cuore e arterie aumenta, diventando paragonabile a quello dei coetanei maschi. Oltre ad attuare una prevenzione efficace, rispettando le buone regole di vita già citate, diventa particolarmente importante prestare attenzione a sintomi quali palpitazioni, dolore toracico o al braccio sinistro, bruciori di stomaco, stanchezza e difficoltà respiratorie dopo sforzi modesti, comparsa di gonfiori a piedi, caviglie e mani. Se si manifestano regolarmente fenomeni di questo tipo parlatene con il medico ed eventualmente rivolgetevi a un cardiologo per approfondire il quadro.

Lo sport di gruppo aiuta la salute cardiovascolare

Continua a leggere