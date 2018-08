28 agosto 2018

Conoscere le rughe da vicino

Condividete anche voi la frase di Anna Magnani per cui le rughe sono un'importante segno dell'età o, viceversa, odiate increspature, pieghe nasolabiali, grinze e segni d'espressione che, con il passare del tempo, fanno la comparsa sul vostro viso e sul vostro corpo?

Ebbene le rughe sono dovute a diversi fattori che si combinano dando luogo a segni caratteristici che sono identificativi dell' età matura. Il danno da foto esposizione, la mimica facciale, le abitudini nel dormire, la predisposizione genetica, la forza di gravità e le alterazioni che l'invecchiamento cronologico provoca nella pelle, causano una degradazione delle fibre elastiche e segnano l'epidermide.

Il dermatologo Albert Kligman ha addirittura classificato le rughe in base alla differenziazione anatomica per individuare il grado di invecchiamento cutaneo, in relazione alle cause e alla loro disposizione.



Ecco la sua classifica

Rughe facciali lineari: appaiono quando la rete elastica dell'epidermide perde il suo tono e pieghettature e solchi , inizialmente temporanei si radicano nella pelle seguendo il movimento dei muscoli. Le zampe di gallina attorno agli occhi, le linee di espressione sulla fronte, le linee di corrugamento tra gli occhi, le linee verticali situate al di sopra del labbro superiore (dette rughe codice a barre) e intorno alla bocca. Una volta fatta la loro comparsa queste rughe si accentuano nel tempo e in modo profondo tanto più è intenso il danno foto indotto.



Rughe glifiche: con l'invecchiamento, sul viso compaiono solchi, alcuni più sottili, altri più profondi che sembrano disegnare tanti piccoli poligoni. Sono evidenti sulle guance dei soggetti più anziani e sono sottolineati da effetti di rilassamento cutaneo, pigmentazione irregolare e ruvidezza.



Grinze: sono anche dette le pieghe del sonno e sono più evidenti su un lato del volto - quello dove lo appoggiamo sul cuscino quando dormiamo - e, soprattutto, sulla fronte e sulle guance. La loro presenza e la loro localizzazione sono determinate dalle posizioni abitudinarie del viso quando si dorme. Le grinze si posizionano obliquamente alle rughe lineari e sono più accentuate su una pelle foto danneggiata che si deforma più facilmente.

Pieghe naso-labiali: sono situate tra le ali del naso e i bordi esterni delle labbra e possono essere anche molto profonde. La loro origine è la cute in eccesso che cede a causa della gravità. Hanno un'origine differente dalle altre pieghe del volto poiché delineano i limiti fra le maggiori masse muscolari e in particolare il muscolo periorale che circonda la bocca e i masseteri (il massetere è uno dei 4 muscoli masticatori). La loro comparsa può diventare precoce nel caso di una cute senza tono e anelastica come nel caso di danno solare.

Increspature: sono dovute alla degradazione fisiologica e progressiva del derma, in particolare della zona sottoepidermica specie di braccia, cosce e fianchi. Si formano a causa della disgregazione della rete elastica della pelle che posta tra epidermide e derma garantisce la normale tensione cutanea anche nel caso di contrazione e rilassamento muscolare. Quando si invecchia la rete elastica si ritrae e si degenera, la cute perde la sua elasticità e diventa sovrabbondante, creando pieghe e increspature.

E adesso che conosciamo le rughe quali possono essere i dermocosmetici e i trattamenti per contrastarle?

Sicuramente i prodotti che hanno azione antiossidante (per esempio a base di Vitamina C) o che agiscono direttamente sul derma per aumentare idratazione e limitare i danni al DNA provocati dai raggi ultravioletti (a base di acido ialuronico, collagene, elastina, resveratrolo, flavonoidi, Vitamina A) oltre che favorire il rinnovamento cellulare (magari con appositi scrub o peeling del viso) ma anche fornire sostanze emollienti, idratanti e nutritive.

Utili sono anche gli integratori alimentari antirughe a base, per esempio, di acido ialuronico o collagene marino idrolizzato.

E poi ci sono i trattamenti di medicina estetica: dai filler alla biorivitalizzazione, dalla radiofrequenza ai laser ma, in questi casi, è obbligatorio un consulto medico.

Elisa da Vinci