25 settembre 2018

Malattie delle valvole cardiache: cause, sintomi e cure

Le malattie delle valvole cardiache, queste sconosciute

Qual è la causa delle malattie delle valvole cardiache

Le malattie delle valvole cardiache - stenosi, cioè indurimento, della valvola aortica e insufficienza della valvola mitralica le più frequenti - sono un problema serio e diffuso, ma troppo sottovalutato e hanno la maggiore incidenza sulla popolazione anziana, tanto che in Europa ne soffre una persona su otto di età superiore ai 75 anni e questo dato è destinato a crescere, mentre nel nostro Paese colpiscono un milione di persone (circa il 10% della popolazione over 65).Solo il 5% degli italiani oltre i 60 anni ha sentito parlare delle malattie delle valvole cardiache, mentre sono ancora meno (2%) coloro che se ne preoccupano, nonostante la prognosi, per i casi non diagnosticati e curati adeguatamente, sia sfavorevole. È infatti elevato il rischio di sintomi invalidanti o persino di mortalità nell'arco di pochi anni (fino al 50% delle forme più gravi e sintomatiche).Questi alcuni dei dati che emergono da un'indagine realizzata dall'istituto di ricerca britannico Opinion Matters e presentati a Milano, in occasione dell'edizione italiana della Giornata europea sulle malattie delle valvole cardiache , istituita per migliorare la conoscenza e sensibilizzare la consapevolezza della popolazione e delle istituzioni nei loro confronti. In concomitanza con l'evento sono stati realizzati anche due documenti ad hoc - il Libro bianco sul trattamento delle malattie valvolari cardiache e il Manifesto europeo 'The Power of Positive Ageing' - che fotografano lo stato dell'arte e gli ostacoli ancora esistenti alla migliore gestione e trattamento di queste patologie in Europa (Italia inclusa).

Il problema insorge quando una o più delle quattro valvole cardiache si deteriora o si ammala. Questo danneggia la capacità del muscolo cardiaco di pompare il sangue. A risentirne è l'intero organismo, con sintomi quali dolore al petto, affanno, battito cardiaco irregolare, stanchezza, vertigini.

Come si scoprono le malattie delle valvole cardiache

In presenza di uno o più di questi sintomi: dolore al petto, affanno, battito cardiaco irregolare, stanchezza, vertigini, è bene non esitare a parlarne con il proprio medico che, tramite la semplice auscultazione con lo stetoscopio, potrà diagnosticare un'eventuale 'soffio' anomalo, segno di un potenziale disturbo a carico delle valvole cardiache e, nel caso, prescrivere ulteriori accertamenti cardiologici.

Come si curano le malattie delle valvole cardiache

I trattamenti variano da quello farmacologico alla riparazione o sostituzione della valvola cardiaca compromessa, nei casi più gravi. Oggi, le tecniche e i materiali più innovativi permettono di trattare anche soggetti che un tempo erano giudicati inoperabili o a rischio molto elevato di eventi avversi successivi all'intervento, così come di ridurre la durata del ricovero ospedaliero. Le strade a disposizione sono essenzialmente due: la via chirurgica o la procedura transcatetere. La prima consiste nell'impianto di una protesi valvolare o nella riparazione della valvola cardiaca originaria con un intervento a cuore aperto o con i più moderni approcci minimamente invasivi. La seconda prevede trattamenti messi a punto più di recente e meno invasivi, che permettono la riparazione della valvola mitrale con una clip o l'impianto di un anello in grado di ripristinare la normale conformazione della valvola; oppure la sostituzione della valvola aortica mediante la Tavi, che utilizza un catetere introdotto attraverso l'arteria dell'inguine e rappresenta la tecnica più adeguata nei pazienti molto anziani e in coloro che sono giudicati non idonei all'intervento, o a rischio alto o intermedio per la chirurgia.

Claudio Buono