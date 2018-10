22 ottobre 2018

Pelle dei più piccoli: cinque regole per detergerla e curarla

La pelle di bambini e neonati è particolarmente delicata e fragile e per questa va prestata una grande attenzione alla sua detersione e al trattamento.

Nella prima infanzia, infatti, lo strato corneo è particolarmente sottile, le ghiandole sebacee sono poco attive e il film idrolipidico è meno resistente agli attacchi degli agenti esterni e, conseguentemente, la pelle è facilmente disidratabile, più secca e più permeabile. Nei più piccoli anche le ghiandole sudoripare e i melanociti sono meno attivi. In generale poi la cute ha un pH basico che indebolisce la capacità della pelle di difendersi dagli agenti patogeni e dai batteri. Inoltre le zone del corpo a stretto contatto con sostanze irritanti, come feci e urine, possono arrossarsi e sviluppare dermatiti e presentare disidratazione e secchezza.

Le cinque regole d’oro

E' necessario quindi lavare spesso e trattare la pelle dei bimbi con particolare cura evitando di alterare il pH fisiologico e il film idrolipidico. Detergenti e creme lenitive, nonché oli per il massaggio e la reidratazione del corpo dei più piccoli, devono perciò essere delicati, non contenere allergeni e devono essere impiegati con oculatezza per evitare ipersensibilizzazioni, arrossamenti e pizzicori.



Ecco cinque consigli adatti per garantire a neonati e bambini una pelle protetta

Bagnetto al top: Dato che il rito del bagnetto - specie nei neonati e nei bimbi molto piccoli - è quotidiano, scegliete sempre un bagno schiuma e uno shampoo indicati per la tenera età che utilizzano materie prime naturali e delicate. Alternare questi prodotti con oli e polveri lenitive ed emollienti che abbiano un'azione antidisidratante. La temperatura dell'acqua deve essere compresa fra 34 e 37 °C. Il detergente deve avere un'azione pulente delicata e un pH intorno a 5, oltre ad essere ipoallergenico e avere un'azione sebo-restitutiva. Il dopo bagnetto: la pelle del bambino va asciugata scrupolosamente - anche nelle pieghe cutanee - cercando di non sfregare ma tamponando delicatamente. E' possibile utilizzare anche un talco apposito per impedire la macerazione, le irritazioni, le screpolature e le infezioni micotiche. Va poi applicato su tutto il corpo un prodotto idratante e lenitivo (olio o latte) che fornisca alla pelle gli elementi lipidici che sono stati eliminati con il bagnetto. I principi attivi più adatti a questo scopo sono i derivati delle graminacee - come avena e riso - ma sono indicati i derivati del latte (protettivi dello strato corneo e idratanti), gli estratti vegetali, spesso anche antimicrobici e gli oli vegetali. Profumi e acque di colonia devono essere privi di alcool e usati con moderazione. Cambio del pannolino, istruzioni per l'uso: una delle operazioni più importanti prima di procedere al cambio del pannolino è quella di lavarsi bene le mani e poi è indispensabile pulire bene l'area genitale rimuovendo ogni impurità, specie nelle pieghe cutanee. Se non potete lavare queste parti delicate con l'acqua è possibile utilizzare le specifiche salviettine imbevute o il latte detergente per neonati, con o senza risciacquo. Il dopo cambio pannolino: Dopo la detersione è fondamentale applicare su tutta la zona una crema protettiva e lenitiva che sia anche antimicrobica, riacidificante e assorbente. Ideali sono i prodotti a base di ossido di zinco, biossido di titanio e glicerina. Sono da evitare, invece, i cosmetici baby a base di vaseline che irritano la delicata cute del bambino. Massaggio con gesti delicati: dopo detersione e cambio pannolino prevedete un delicato massaggio su tutto il corpo del bambino, sia per creare un gesto di intimità e affetto sia per la salute e il benessere della sua pelle. A questo scopo sono indicati gli oli specifici (attenzione agli oli essenziali, meno adatti ai più piccoli perché troppo concentrati e con una penetrazione troppo elevata) o, in alternativa, un olio idratante o un fluido leggero.

Luisella Acquati