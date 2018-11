16 novembre 2018

Bruxismo: quando digrignare i denti fa erodere lo smalto

L’impiego dei bite nel bruxismo

Digrignare i denti, ovvero sfregare i denti superiori con i denti inferiori per molte ore durante il giorno o durante la notte, viene detto "bruxare"; quando un paziente lo fa in modo continuativo si dice che è affetto da " bruxismo ". L'origine di questa "parafunzione" - ovvero di una funzione non normale dell'apparato masticatorio, solitamente deputato a muoversi solo per masticare del cibo - è molto complessa: incidono fattori di natura psicologica, funzionale e, addirittura, genetica. Il "bruxismo" porta alla progressiva e inesorabile usura dei denti che diventano sempre più "bassi"; si consumano in altezza. Il processo, iniziato in gioventù, fa erodere prima la coltre esterna dei denti, fatta di smalto , e successivamente la parte interna, la dentina. Perso lo smalto, l'usura della parte dentinale è molto più rapida ed è quella che il soggetto percepisce maggiormente perché la perdita di sostanza dentale diviene tangibile e genera allarme nel paziente.

Ma oggi parlare di "bruxismo" appare riduttivo; infatti, l'allungamento della vita media e la conservazione di molti elementi dentali nella bocca delle persone ha messo in luce una nuova problematica: l'usura della dentizione. I denti si consumano perché lavorano più a lungo, perché in tempi non tanto passati, una persona di sessant'anni poteva avere una protesi totale mentre oggi sarebbe inaccettabile avere qualcosa di lontanamente simile.

Certamente la parafunzione deve essere corretta; possono essere utili dei mezzi preventivi come i bite in resina, guaine intorno alla superficie dei denti costruite in resina, ovviamente con criteri che sarebbe troppo lungo elencare in questa sede, idonee a proteggere i denti stessi e, nel contempo, a rilassare la muscolatura masticatoria. L'impiego dei bite non può essere un rimedio permanente ma deve essere il primo mezzo per verificare la natura dell'usura dentale che potrà essere meglio spiegata osservando i movimenti della mandibola una volta ri-condizionata dal bite stesso. Oggi esistono delle sistematiche, basate su tecniche adesive e su materiali estetici, ceramici, ad alta resistenza, che possono essere impiegate per ridare ai denti la struttura persa. Un insieme di valutazioni dinamiche, continue nel tempo, porterà alla risoluzione delle problematiche che, è bene ricordarlo, sovente accompagneranno per lungo tempo la vita del paziente.

Professor Massimo Gagliani

Professore Associato di Malattie Odontostomatologiche presso l'Università degli Studi di Milano