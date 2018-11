21 novembre 2018

Denti da latte e dolore gengivale, che fare?

Denti da latte dal sesto mese

Denti da latte cosa fare?

Caduta dei denti da latte

Il dolore determinato dall'eruzione dentale è spesso fonte di sconcerto per i genitori. Il piccolo si lamenta con varie modalità, dal semplice segnale visivo indicando la zona del dolore, al pianto, non di rado, insistito. Il disorientamento dei genitori a riguardo è massimo, soprattutto nei casi in cui non si sospetti il fenomeno dell'eruzione dentale e si cerchi di individuare la causa in altri distretti corporei.Un elemento importante da conoscere è il periodo di eruzione dentale che coincide solitamente con il sesto-ottavo mese di vita per i primi denti anteriori inferiori, prosegue all'anno, anno e mezzo con i primi molari da latte e si concretizza intorno al secondo anno con i secondi molari da latte. Conoscere queste "scadenze" e osservare la bocca dei bambini può essere utile per decifrare questi lamenti che, sovente, sono anche accompagnati da un consistente aumento della salivazione.Possono essere utili dei piccoli impacchi con dei blandi disinfettanti per tenere deterse quelle aree che, per solito, si infiammano per la concomitante presenza di una gengiva tumefatta dal processo di eruzione del dente e le interferenze in chiusura dei denti già usciti nell'arcata.

Un altro momento cardine, ma questo pare più gestibile, è quello che cade intorno ai sei anni, età in cui spunta il primo molare permanente che non ha un analogo dente di latte corrispondente. Anche in questo caso la dolenzia può essere più o meno intensa ma, data l'età del bambino, una spiegazione da parte del piccolo può essere più che sufficiente per localizzare l'eventuale fonte di dolore.

Professor Massimo Gagliani

Professore Associato di Malattie Odontostomatologiche presso l'Università degli Studi di Milano