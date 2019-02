18 febbraio 2019

Pulizia della lingua: come utilizzare propriamente il pulisci lingua

Le manovre di igiene orale, se ben attuate, devono per forza comprendere anche uno spazzolamento della lingua. La forma della lingua è tutt'altro che semplice, essendo la superficie della stessa molto irregolare e variabile a seconda degli individui.La parte posteriore della lingua, poi, non subisce un'azione di detersione molto accentuata da parte della saliva e, pertanto, può essere un'area dove residui alimentari microscopici e batteri possono albergare con profitto.Non di rado il cosiddetto " alito cattivo " è generato da una proliferazione di batteri che generano questo fenomeno, le cui implicazioni nella vita sociale sono spesso rilevanti.Una volta instauratisi in queste nicchie ecologiche del dorso della lingua, è molto difficile rimuoverli, se non attraverso una vera e propria azione meccanica che può essere esercitata da uno strumento che viene appunto denominato "spazzola - lingua".È facilmente disponibile in farmacia, non ha un costo elevato e ha una durata, se ben ripulito al termine delle operazioni di igiene orale, molto lunga nel tempo. In centri specialistici è anche possibile verificare l'efficacia di queste manovre sottoponendosi a prove con strumenti appositi.Normalmente è possibile effettuare la pulizia della lingua con un semplice spazzolino ma questo non risulta così efficace come lo strumenti dedicato; non è necessario spazzolare molte volte in un giorno, è sufficiente dedicare alle manovre di igiene orale specifiche della lingua almeno la seduta serale e, se una sera ci si dimentica, si può recuperare il giorno dopo!

Professor Massimo Gagliani

Professore Associato di Malattie Odontostomatologiche presso l'Università degli Studi di Milano