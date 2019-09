17 settembre 2019

Milano Heart Week: una settimana per la salute del cuore

Per una cultura della prevenzione

Tanti gli eventi

In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore 2019, promossa dalla, il Centro Cardiologico Monzino IRCCS di Milano organizza, dal 21 al 29 settembre, la, in collaborazione con il Comune di Milano. una settimana di eventi aperti a tutti, per imparare a conoscere il proprio cuore, proteggerlo e sentirsi in formaL'iniziativa, unica in Italia, nasce nell'ambito della Giornata Mondiale per il Cuore, promossa dalla, che si celebra l'ultima domenica di settembre per sensibilizzare le persone sul ruolo della prevenzione cardiovascolare: un potente strumento che ciascuno ha nelle proprie mani per essere più sano, il più a lungo possibile.Le malattie del cuore e dei vasi sanguigni, le cosiddette patologie cardiovascolari, sono la prima causa di morte in tutti i Paesi occidentali. Una crescita che va di pari passo con l'adozione di stili di vita sedentari e diete inadeguate. Tutelare la salute cardiovascolare è possibile, con la giusta prevenzione, che comprende prima di tutto semplici modifiche al proprio stile di vita.Una settimana di appuntamenti, ad accesso libero, rivolta a cittadini di ogni età e a chi ha un ruolo speciale nella tutela della salute, con linguaggi semplici e messaggi alla portata di tutti. E un obiettivo ambizioso: contribuire allo sviluppo di una nuova cultura della prevenzione cardiovascolare "su misura" per ogni persona.

La manifestazione si apre il 21 settembre all'Auditorium La Verdi con 'Concerto d'apertura per il cuore delle donne', per violino, violoncello e pianoforte di Beethoven dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. A seguire un ricco calendario. Durante la settimana ci saranno laboratori per le scuole: un programma di attivitaÌ gratuite per le classi della scuola secondaria di I e II grado aiuteraÌ i ragazzi a conoscere il cuore e a scoprire le regole della prevenzione, in tre laboratori interattivi con attivitaÌ sperimentali e incontri con esperti. EÌ un'iniziativa del Centro Cardiologico Monzino in collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano "Leonardo da Vinci" e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

Sono in programma anche momenti 'leggeri' come il Talk show con Claudio Bisio, Alessandro Cattelan, Aldo Grasso e Giacomo Poretti, il 25 settembre: una serata all'insegna del buonumore per ricordare che un atteggiamento positivo e ottimistico verso la vita eÌ un grande alleato della salute, in particolare del sistema cardiovascolare. Durante la serata intervengono gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino.

Inoltre il 27 settembre, il Centro Cardiologico Monzino partecipa anche quest'anno alla Open Night dedicata alla Ricerca. Tra imaging cardiovascolare, proiezioni e incursioni nel modo dei motori e della velocità, i ricercatori guideranno i partecipanti in un viaggio alla scoperta del cuore dal punto di vista della tecnologia. L'evento è ad accesso libero e gratuito fino a esaurimento posti, si consiglia di iscriversi.

Per chiudere, domenica 29 settembre, Giornata Mondiale per il Cuore, vede protagonista l'attività fisica: nel cuore della città al Parco Sempione, una 5 km di corsa, non competitiva per chi vuole unire divertimento, sport e prevenzione cardiovascolare. Perché correre, o camminare, è una delle regole d'oro per proteggere il proprio cuore.