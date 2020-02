12 febbraio 2020

Le cause della eiaculazione dolorosa

L'eiaculazione dolorosa influisce negativamente sul piacere sessuale e si manifesta con un bruciore o un dolore nell'area tra l'ano e i genitali (perineo) o nello sbocco uretrale nel momento della emissione dello sperma (o subito dopo). Il fastidio può interessare anche la zona dei testicoli. Si tratta di una disfunzione sessuale non rara e il disturbo va segnalato al proprio medico curante o direttamente allo specialista - l'andrologo - soprattutto quando il fenomeno si ripete. Può infatti essere associata ad alcune malattie specifiche, tra le quali:

Prostatite (infiammazione della prostata per batteri dell'uretra)

(infiammazione della prostata per batteri dell'uretra) Orchite (infiammazione di uno o di tutti e due i testicoli)

Uretrite (infiammazione dell'uretra causata da virus o batteri)

Infezioni

Epididimite (infiammazione dell'epididimo)

Assunzione di farmaci (esempio: antidepressivi)

Tumore alla prostata

Malattie a trasmissione sessuale

Disturbi psicologici

La causa più comune è sicuramente la prostatite. In alcuni casi il dolore può essere accompagnato anche da una minzione dolorosa. L'intensità delle fitte varia da persona a persona. Così come la durata del disturbo che può cessare dopo pochi minuti o protrarsi anche nelle 24 ore successive.

Come si cura

La cura della eiaculazione dolorosa è direttamente dipendente dalla sua causa. Se all'origine si individuano cause psicologiche, è utile affrontare il problema con una psicoterapia ad hoc che associ anche tecniche di rilassamento per allentare la tensione muscolare della zona pelvica e, nel contempo, rafforzare i muscoli che sono interessati dall'atto eiaculatorio.

Quando invece la causa scatenante è rappresentata da una infezione o da una infiammazione è necessario ricorrere alla terapia farmacologica specifica (antiinfiammatori o antiinfettivi). Tra gli esami che possono essere prescritti per circoscrivere la diagnosi, i più comuni sono gli esami batteriologici delle urine e dello sperma. Può essere richiesta anche una ecografia della prostata o all'addome. Si consiglia una attività sessuale regolare senza periodi di stasi.

Carla De Meo

