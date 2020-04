18 aprile 2020

Debolezza, stress e stanchezza: nuova energia dai rimedi naturali

Lavoro, sia fisico che sedentario, faccende di casa, studio intenso, attività motoria possono rendere una giornata davvero dura e può farci sentire stanchi. I momenti di stanchezza capitano a tutti, ma questa condizione si può risolvere facilmente. Un po' di sonno, un po' di relax e ritornano le forze per affrontare i mille impegni del giorno dopo. Lo stato di debolezza, sia fisica che mentale, può accentuarsi inoltre durante i cambi di stagione e i picchi di lavoro. Più in generale quando si parla di periodi di stanchezza e debolezza ci si può riferire a una condizione che si manifesta quando le circostanze esterne richiedono combinazioni di lavoro fisico e mentale superiori alle capacità fisiologiche di risposta e adattamento dell'organismo. Questa condizione si manifesta perché alcune vie metaboliche dell'organismo modificano la loro condizione fisiologica. È importante sapere che tutto ciò che facciamo ogni giorno è regolato da vie metaboliche, ovvero attività biologiche delle nostre cellule; quando queste sono alterate può comparire un senso di spossatezza generale che coinvolge tutto l'organismo sia a livello fisico che mentale.

Corretti stili di vita

Momenti stressanti e di stanchezza non fanno sconti a nessuno, possono infatti interessare bambini, adulti e anziani. Ma quando la stanchezza è eccessiva e i meccanismi "adattativi" dell'organismo non sono sufficienti come possiamo riappropriarci della spinta vitale?

Per far fronte al problema e reagire ai momenti più stressanti si possono mettere in atto varie strategie. È indispensabile per prima cosa migliorare lo stile di vita seguendo una buona alimentazione, con una dieta ricca di acqua, cereali integrali, frutta e verdura, a scapito di cibi grassi e cotture più difficili da digerire. È consigliabile poi svolgere una regolare attività sportiva adatta al proprio fisico, favorire il riposo notturno e perché no, concedersi degli attimi di decompressione come gustarsi una pausa bevendo una tisana o fare un sonnellino, anche di pochi minuti. Nei casi in cui tutto ciò non bastasse e la stanchezza fosse talmente intensa da impedire di fare una vita normale è bene rivolgersi a un medico per ricevere il consiglio più adatto.

Energia dalla natura